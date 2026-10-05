Enerjinin geleceğine fikri olanlar yarışacak!

Elektrik dağıtım sektörüne yönelik yenilikçi fikirler, AR-GE Maraton’da bir kez daha yarışacak. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle üçüncü kez düzenlenen "AR-GE Maraton Hızlandırma Programı" için başvuruları almaya başladı.

Toplam 370 bin lira ödül

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini amaçlayan programa Türkiye genelinden öğrenciler, akademisyenler, girişimciler, start-up ekipleri, sermaye şirketleri ve KOBİ'ler başvurabilecek. Başvuruların 31 Ekim'e kadar süreceği program kapsamında toplam 370 bin lira ödül verilecek.

Programda projeler, "Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Uygulamaları", "Sürdürülebilir Enerji ve Karbon Salınımı Azaltma", "Enerji Verimliliği ve Akıllı Şebekeler", "Yeşil Teknolojiler ve Enerji Depolama", "Siber Güvenlik ve Kritik Altyapılar", "İleri Malzeme Teknolojileri ve Akıllı Sayaç Sistemleri" ile "Müşteri Deneyimi ve Dijital Hizmet İyileştirme" olmak üzere yedi kategoride değerlendirilecek.

Katılımcılar, yapay zekayla dağıtım süreçlerinin iyileştirilmesinden elektrik kayıplarının azaltılmasına, yenilenebilir enerji ve depolama çözümlerinden şebekelerin siber güvenliğine kadar farklı alanlarda proje geliştirebilecek. Yeni malzemeler, akıllı sayaç teknolojileri ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik dijital uygulamalar da program kapsamında değerlendirilecek.

Programa ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyenler, girişimciler, start-up ekipleri, sermaye şirketleri ve KOBİ'ler bireysel veya en fazla üç kişilik ekiplerle başvurabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından projeler ön değerlendirmeye alınacak. Başarılı bulunan projeler, 21 Aralık'ta başlayacak eğitim ve mentorluk desteğinden yararlanacak. Finalistler projelerini Demo Day kapsamında jüriye sunacak. Projeler, yenilikçilik düzeyi, problem tanımının doğruluğu, teknoloji olgunluğu, uygulanabilirlik, pazar potansiyeli, ekip yetkinliği, ticarileşme potansiyeli ve program hedefleriyle uyum olmak üzere sekiz kriter üzerinden değerlendirilecek.

Program sonunda birinciye 150 bin lira, ikinciye 100 bin lira, üçüncüye 50 bin lira ödül verilecek. Dereceye giremeyen son yedi finaliste ise toplam 70 bin lira mansiyon ödülü sunulacak.

Uygulanabilir bulunan projelerin YEDAŞ iş birliğiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) proje başvuru sürecine taşınması da hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, AR-GE Maraton'un sektörün ihtiyaçları ile akademik birikimi buluşturduğunu belirterek, "Elektrik dağıtım sektörünün geleceğine yönelik yenilikçi çözümler geliştirmek için farklı disiplinlerden fikirlerin bir araya gelmesi büyük önem taşıyor. Ar-Ge Maraton ile öğrencilerin, akademisyenlerin, girişimcilerin ve işletmelerin fikirlerini geliştirmelerine ve sektörel ihtiyaçlarla buluşturmalarına imkan sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgi, program kapsamında eğitim ve mentorluk desteğiyle katılımcıların fikirlerini olgunlaştırmalarını hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eğitim ve mentorluk desteğiyle katılımcıların fikirlerini olgunlaştırmalarını, sektörümüzde karşılık bulabilecek çözümler geliştirmelerini hedefliyoruz. Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile yürüttüğümüz bu iş birliğinin yeni teknolojilerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağına inanıyor, elektrik dağıtımının geleceğine yönelik fikri olan tüm katılımcıları AR-GE Maraton'a davet ediyoruz."