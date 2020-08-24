Enerjide yeni eksen Türkiye

Türkiye’nin yerli enerji alanında attığı büyük adımlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi ülkede büyük sevinç yaşattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeyi vermesinin ardından tarihi günde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ne Doğu ne Batı, yeni eksen Türkiye” ifadelerini kullanmıştı. Albayrak’ın sözlerine destek veren TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş, şu değerlendirmede bulundu:

Dünya bize gelecek

“Türkiye’nin bugüne kadar yaptığı birçok araştırmada başkalarının ürettiği araçları kullanıyordu. Artık ülkemize ait olan yerli ve milli imkanlarla donatılmış araçlarla bu araştırmalarımızı yapabiliyoruz. Daha önce Batının makinalarına, Doğunun enerji kaynaklarına ihtiyacımız vardı. Artık ne Batının araçlarına ihtiyacımız kaldı ne de Doğunun yeraltı kaynaklarına. Tabii ki bu 320 milyar metreküplük gaz ülkemizin 8-10 yıllık bir ihtiyacını karşılayacak ama önemli olan yerli ve milli araçlarla yapılan araştırmaların daha etkin ve başarılı bir şekilde yapılarak devamının gelmesidir. Dünya’nın en büyük ihtiyacı kendi enerjilerini sağlayabilmektir. Ülkelerin gelişmişliklerinde çok büyük bir fayda sağlıyor bu durum. Türkiye’nin daha özgür bir şekilde devam etmesi için çok önemli bir gelişmedir. Türkiye’nin esas hedefi muasır medeniyetleri aşmaktır. Biz artık figüran değil, aktif rol oynayan bir devletiz. Türkiye bulduğu rezerv ile doğalgaz bulabilme gücünü, bilgi ve birikimini ispatlayarak diğer ülkelerinde radarına girmiştir. Artık kendi teknolojimizle diğer ülkelerin de yeraltı kaynaklarını araştırabiliriz. Türkiye’de bu durumda söz sahibi olmuştur.”

Surda gedik açtık

Söylenen sözlerin çok manidar olduğunu belirten ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı emekli Albay Ersan Ergür de şunları dile getirdi: “Türkiye bugün milenyum çağının talihini kırmış değil Sultan 2. Abdülhamid’den beri Türkiye’yi dıştan ve içten çevrelemiş ihanet çemberinin surlarında gedik açmıştır. Abdülhamid Han döneminde kendiliğinden fışkıran ve merkeplere yüklenen, küplerle taşınan petrol maalesef bizi sığ bir kaya kütlesi olan Anadolu’ya sıkıştırmış ve ekonomik alanda dışa bağımlı bir ülke haline getirilmiştir. Bunun temelinde var olan tek gerçek içimizden çıkan bizden görünümlü ihanet şebekeleridir.

Doğu da bizim batı da

Düşünün bir ülke var ve bu ülke yerli ve milli savunma sanayisini kapatıyor. Kendisini dışa bağımlı bir köle haline getiriyor. Bu ülkede bugüne kadar irtica yaygarası ile uğraşan hainler neden sanayileşmeye yönelmedi? Neden sürekli çağdaşlaşma hedefinde Batıyı bize rehber gösterdiler? Doğuda, Batıda Türkiye’yi içimizdeki hainlerle satılmış bürokrasiyle teslim aldılar. Sayın Albayrak’ın bu ifadesi bu yüzden çok manidardır. Artık Doğudan ve Batıdan ilham alan temsilcilerin kökü kazınacaktır. Enerjinin millileşmesi ile artık bağımlı olan bir Türkiye değil, yönlendiren bir Türkiye’nin ayak sesleri duyulmuştur.”