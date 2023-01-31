Enerjide kamulaştırma kararı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusunu değerlendiren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 2 bin 327 metrekarelik alanın kamulaştırılmasını kararlaştırdı.

TPAO, Adıyaman'da sahip olduğu petrol işletme ruhsat sahasında açılan Çobanlı-3 kuyusuna ait lokasyon sahası kapsamındaki parselin kamulaştırılması için başvuruda bulunmuştu.