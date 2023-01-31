  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Müthiş haber! Taçoy konuştu: Türkiye ile KKTC arasında yeni işbirliği, çok etkili olacak duyacaksınız

Dumandan zehirlendi! İtfaiyeden kuşa kalp masajı

Araç sahipleri dikkat: Yargıtay'dan aracı olanları ilgilendiren emsal karara imza attı, açıkladı!

Bakan dönmezden doğal az açıklaması: Filmlere konu olacak hikâyelerini dinledim

Türkiye'de üretiliyor! Eti Maden Başkanı: Dünya rezervinin yarıdan fazlası ülkemizde diyerek duyurdu

İçişleri Bakanlığı'ndan terör operasyonu açıklaması! Yüzlerce gözaltı yapıldı

6'lı masada cumhurbaşkanı adayı ihtilafı! İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

Mehmet Uçum'dan 6'lı masaya 'adaylık' cevabı

Oğuzhan Uğur'dan Abdullatif Şener'e eleştiriye sansür! Konuşturmadılar

ABD'de göçmen krizi büyüyor
Ekonomi Enerjide kamulaştırma kararı
Ekonomi

Enerjide kamulaştırma kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Adıyaman'da 2 bin 327 metrekarelik bir alanın kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 07:56:00 -
Enerjide kamulaştırma kararı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusunu değerlendiren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 2 bin 327 metrekarelik alanın kamulaştırılmasını kararlaştırdı.

TPAO, Adıyaman'da sahip olduğu petrol işletme ruhsat sahasında açılan Çobanlı-3 kuyusuna ait lokasyon sahası kapsamındaki parselin kamulaştırılması için başvuruda bulunmuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23