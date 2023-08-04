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Ekonomi Enerjide acele kamulaştırma kararları
Ekonomi

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Yeniakit Publisher
2023-08-04 09:35:00 -
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'a ait "154 kV Türkeli Transformatör Merkezi Sahası Projesi" kapsamında söz konusu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar, TEİAŞ tarafından acele istimlak edilecek.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü de Tank Çiftliği Genişleme Projesi için Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri sınırları içinde yer alan ve güzergaha isabet eden taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazları, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle kamulaştıracak.

Enerjide acele kamulaştırma kararı
Enerjide acele kamulaştırma kararı

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Enerjide acele kamulaştırma kararı


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Enerjide acele kamulaştırma kararları
Enerjide acele kamulaştırma kararları

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Enerjide acele kamulaştırma kararları

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