Enerjide acele kamulaştırma kararları

Cumhurbaşkanının konuyla ilgili kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre Gürsögüt barajı ve hidroelektrik santrali yapımı kapsamında Ankara'nın Beypazarı ve Poliatlı ilçeleri ile Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde tapuda hazine adına tescil edilecek taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından.

Öte yandan, Manisa ve enerji nakil hatları için bazı taşınmazlar Genel Müdürlük tarafından kamulaştırılmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi Zonguldak'ta tutulacak.

Bu kapsamda Zonguldak'ta Tırazlar Kök Çanakçı Kök Enerji İletim Hattı, Paşatımarı-1 ve Paşatımarı-2 Kök Çevre Hatları Kontak Enerji İletim Hatları, Ilgın Kök Çevre Hatları Kontak Enerji İletim Hattı ve Karasu Kök-Sabunlar Köy Şubesi Enerji İletim Hattı. Söz konusu güzergahlara çarpan taşınmazlar için irtifak hakkı tesis edilerek, pilon ve trafo yerlerinin mülkiyet ve hat güvenlik alanları olarak kamulaştırılmasına karar verildi.