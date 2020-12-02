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Ekonomi Enerjide acele kamulaştırma kararları
Ekonomi

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Yeniakit Publisher
2020-12-02 08:57:00 -
Enerjide acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gürsögüt barajı ve hidroelektrik santralinin yapımı kapsamında Ankara'nın Beypazarı ve Poliatlı ilçeleri ile Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde belirlenen taşınmazların, tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan Manisa ve Zonguldak'ta gerçekleştirilecek enerji nakil hatları için bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Bu kapsamda Manisa'daki Tırazlar Kök Çanakçı Kök Enerji Nakil Hattı, Paşatımarı-1 ve Paşatımarı-2 Kök Çevre Hatları İrtibatı Enerji Nakil Hatları, Ilgın Kök Çevre Hatları İrtibat Enerji Nakil Hattı ile Zonguldak'taki Karasu Kök-Sabunlar Köyü Branşmanı Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda pilon ve trafo yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılması kararı alındı.



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