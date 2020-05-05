Enerjide acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Yozgat, Niğde ve Sakarya'da gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Saraykent İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi gerçekleştirilmesi amacıyla Yozgat'ın Sarıkaya, Akdağmadeni ve Saraykent ilçeleri sınırlarında yer alan bazı taşınmazlarla proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali, ilçelerinde bulunan taşınmazların, ilçelerin içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik Çamdağı Barajı, İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'nin yapılması amacıyla Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı Deplasesi Projesi kapsamında Niğde'nin Ulukışla ilçesi sınırlarında yer alan bazı taşınmazlarla proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazlar da BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.



