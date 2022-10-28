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Yerel Enerjide acele kamulaştırma kararı
Yerel

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Denizli'de yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 08:52:00 -
Enerjide acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Denizli RES - Denizli Batı TM Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahı ve bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları gösterilen taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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