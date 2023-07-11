Enerji verimliliği için lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden olağanüstü proje! Ödülü kaptılar

İZMİR Kalkınma Ajansı (İZKA), GDZ Elektrik ve Genç İşi Kooperatif'in iş birliğiyle düzenlenen 'Elektrik Dağıtım Sektöründe Yenilikçi Fikir Geliştirme Atölyesi'nde, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne (İEÜ) çift ödül geldi. İEÜ Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı öğrencileri Emrecan Durmaz ve Selin Baysak, enerji verimliliğini artırmayı temel alan proje ve fikirleriyle etkinliğe damga vurarak ödüllerin sahibi oldu.

Sürdürülebilir enerji alanında Türkiye'nin ilk lisansüstü programı olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı'nda eğitim gören Durmaz, elektrikli araçlar için hazırlanan şarj istasyonlarındaki enerji ihtiyacını belirleyecek ve kontrolü sağlayacak bir yazılım gerçekleştirdi. Durmaz, yapay zeka yardımıyla çalışacak ve önemli bir ihtiyacı karşılayacak çalışmasıyla, 'hızlandırma' kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. 'Kuluçka' kategorisinde yer alan Baysak ise, hanelerdeki elektrik kullanımının vatandaşlar tarafından takip edilmesine imkan sağlayacak bir mobil uygulama fikrini ortaya koydu. Baysak, özellikle vatandaşların işini kolaylaştıracak ve gereksiz enerji tüketiminin de önüne geçebilecek bu fikriyle ödüle ulaşmayı başardı.

İŞİ KOLAYLAŞTIRACAK

Yazılım projesi hakkında bilgi veren Durmaz, “Elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonları, şebekeden direkt elektrik çekerek çalışıyor. Önümüzdeki dönemde elektrikli araç sayısının artacağını da düşünürsek, istasyonların aynı anda tüm elektrik ihtiyacını karşılaması adına yapılması gerekenler var. Hazırladığım yazılım, tüm bu sistemi optimize edecek. Yapay zeka yardımıyla çalışacak yazılım, hangi istasyonda ortalama ne kadar enerji tüketildiğini baz alarak analizler yapacak, mevsimler özelinde ihtiyacı belirleyecek. İstasyonlardaki enerji dağılımının ne olması gerektiğini de planlayabilecek. Bu sayede elektrik dağıtım şirketinin işini kolaylaştıracak" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK' VURGUSU

Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediğini söyleyen Selin Baysak ise, "Önerdiğim mobil uygulama, veri odaklı bir yaklaşımla kullanıcılarına enerji kullanım alışkanlıklarını görselleştirme imkanı sunarak tasarruf potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı oluyor ve enerji faturalarını azaltmalarını sağlıyor. Ayrıca, uygulama enerji verimliliği konusunda kullanıcılara öneriler sunuyor ve enerji tasarrufu sağlayan alışkanlıkların benimsenmesine teşvik ediyor. Bu uygulamayı sadece fatura düşürmek için bir araç olarak görmüyorum. Aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı ve enerji tüketimi konusunda toplumda bir dönüşüm yaratmayı amaçlıyor. Örneğin, tüketiminizi karbon ayak izi olarak da görüyorsunuz. Uygulamanın kullanıcılar üzerinde yarattığı etki arttıkça, enerji verimliliği konusunda toplumsal farkındalığın da artacağına inanıyorum" diye konuştu. (dha)

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