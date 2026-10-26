2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu alarm: Dikkat! Metrekareye 75 kilo yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 5 il için uyarı geldi. MGM, Aydın ve Muğla için turuncu, İzmir, Denizli ve Antalya için sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Muğla ve Aydın’ın batısında metrekareye 30 ila 75 kilogram yağış beklenirken, sel, su baskını ve hortuma karşı dikkatli olunması istendi. AKOM ise İstanbul’da sağanağın yarın sabah saat 06.00 sıralarında başlayacağını ve sıcaklıkların 5-7 derece düşeceğini açıkladı.