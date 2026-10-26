2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu alarm: Dikkat! Metrekareye 75 kilo yağış bekleniyor

AYDIN VE MUĞLA’YA TURUNCU KOD: Ege ve Batı Akdeniz’de etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle 5 il için uyarı yapıldı. Yağışların yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere batı illerine yayılması bekleniyor. MGM’nin son değerlendirmelerine göre Muğla ile Aydın’ın batısında yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde metrekareye 30 ila 75 kilogram yağış düşebileceği belirtildi. Aydın’ın diğer kesimlerinde, İzmir’de ve Denizli’de kuvvetli, Antalya’nın batı ilçelerinde ise öğleden sonra kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların Balıkesir ile Çanakkale’nin doğusunda gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.