  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bill Gates'ten dikkat çeken uyarı: Robotlar işçilerin yerini alabilir! İnşaat işçileri de risk altında Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata... Türkiye Libya anlaşması ülkeyi ayağa kaldırdı: Hapı yuttuk Haraç almak için iş yerlerini kurşunlamışlardı! 13 zanlı yakalandı ABD basınından Türkiye analizi: Osmanlı’dan bu yana görülmemiş stratejik zafer Diş macunlarındaki florür: Birçok insan yanlış biliyor bu konuyu... Danıştay ‘Disiplin cezası’nda öğrenci lehine karar verdi: Kopya cezası ömür boyu sicilde kalamaz Topçu’dan Harem-i İbrahim Camii’nin ibadete kapatılmasına tepki: İslam dünyasına yönelik açık bir provokasyon! 2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu alarm: Dikkat! Metrekareye 75 kilo yağış bekleniyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu alarm: Dikkat! Metrekareye 75 kilo yağış bekleniyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu alarm: Dikkat! Metrekareye 75 kilo yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 5 il için uyarı geldi. MGM, Aydın ve Muğla için turuncu, İzmir, Denizli ve Antalya için sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Muğla ve Aydın’ın batısında metrekareye 30 ila 75 kilogram yağış beklenirken, sel, su baskını ve hortuma karşı dikkatli olunması istendi. AKOM ise İstanbul’da sağanağın yarın sabah saat 06.00 sıralarında başlayacağını ve sıcaklıkların 5-7 derece düşeceğini açıkladı.

#1
Foto - 2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu alarm: Dikkat! Metrekareye 75 kilo yağış bekleniyor

AYDIN VE MUĞLA’YA TURUNCU KOD: Ege ve Batı Akdeniz’de etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle 5 il için uyarı yapıldı. Yağışların yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere batı illerine yayılması bekleniyor. MGM’nin son değerlendirmelerine göre Muğla ile Aydın’ın batısında yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde metrekareye 30 ila 75 kilogram yağış düşebileceği belirtildi. Aydın’ın diğer kesimlerinde, İzmir’de ve Denizli’de kuvvetli, Antalya’nın batı ilçelerinde ise öğleden sonra kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların Balıkesir ile Çanakkale’nin doğusunda gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

#2
Foto - 2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu alarm: Dikkat! Metrekareye 75 kilo yağış bekleniyor

SEL, HEYELAN VE HORTUM UYARISI: MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Kıyı kesimlerde hortum oluşabileceği de belirtildi. Güney Ege kıyılarında rüzgarın güney yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre hızla kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Marmara’da ise kuzeyli rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - 2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu alarm: Dikkat! Metrekareye 75 kilo yağış bekleniyor

AKOM İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yağışların 27 Ekim Salı sabahı saat 06.00 sıralarında başlayacağını açıkladı. MGM tahminine göre ise İstanbul’da bu akşam saatlerinden sonra sağanak bekleniyor. AKOM’a göre kent genelinde aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak görülecek, salı günü metrekareye 10 ila 25 kilogram yağış düşecek. Kuzeyli rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceğini belirten AKOM, sıcaklıkların kısa sürede 5 ila 7 derece düşerek kış değerlerine yaklaşacağını bildirdi. Bugün 21 derece olması beklenen hava sıcaklığı, salı günü 10 ila 15 dereceye gerileyecek.

#4
Foto - 2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu alarm: Dikkat! Metrekareye 75 kilo yağış bekleniyor

CUMHURİYET BAYRAMI’NDA KUVVETLİ SAĞANAK: AKOM’un tahminine göre İstanbul’da en yoğun yağış, Cumhuriyet Bayramı’na denk gelen 29 Ekim Perşembe günü yaşanacak. Bayram gününde metrekareye 20 ila 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Çarşamba ve cuma günleri ise metrekareye 2 ila 5 kilogramlık hafif yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıkların hafta boyunca 10 ila 16 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

#5
Foto - 2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu alarm: Dikkat! Metrekareye 75 kilo yağış bekleniyor

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA NASIL OLACAK? MGM tahminlerine göre bugün İzmir’de il genelinde sağanak bekleniyor, sıcaklık 22 derece olacak. Muğla’da gök gürültülü, çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor, sıcaklık 18 derece olacak. Antalya’da 24 derece sıcaklık beklenirken batı ilçelerde öğleden sonra kuvvetli sağanak etkili olacak. Bursa’da akşamdan sonra sağanak bekleniyor, sıcaklık 22 derece olacak. Ankara’nın batı ilçelerinde geceden itibaren sağanak bekleniyor, kentte sıcaklık 22 derece olacak. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz’in büyük bölümünde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, İç Ege ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gaziantep Forum'da tartışma çıkaran konuşma! Ali Bardakoğlu yeni Yaşar Nuri Öztürk mü?
Gündem

Gaziantep Forum'da tartışma çıkaran konuşma! Ali Bardakoğlu yeni Yaşar Nuri Öztürk mü?

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun Gaziantep Forum’daki açıklamalarını köşesine taşıyan yazar Aydın Başar, Bardakoğlu’..
Başkan Erdoğan’dan vefa ziyareti! Anne ve babasının kabirleri başında dua etti
Gündem

Başkan Erdoğan’dan vefa ziyareti! Anne ve babasının kabirleri başında dua etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan anne ve babasının mezarlarını ziyaret ederek dua etti.
Şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti: Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu!
Gündem

Şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti: Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu!

“Zor” ve “Sen Gibi” şarkılarıyla tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle..
Uzayın karanlığından geldi! Bilim insanları bunun ne olduğunu çözemedi
Gündem

Uzayın karanlığından geldi! Bilim insanları bunun ne olduğunu çözemedi

James Webb Uzay Teleskobu, gökyüzünün onlarca yıldır en ayrıntılı biçimde incelenen bölgelerinden birinde bilim insanlarını şaşkına çeviren..
İstihbarat Albay Sayit Gökgöz askerî araç kazasında şehit oldu
Gündem

İstihbarat Albay Sayit Gökgöz askerî araç kazasında şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, askerî araç kazası geçiren İstihbarat Albay Sayit Gökgöz’ün kurtarılamayarak 24 Ekim 2026’da şehit olduğunu duyurdu..
Rusya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Tonlarcasını trenlerle alıp gidecekler
Ekonomi

Rusya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Tonlarcasını trenlerle alıp gidecekler

Rusya Demiryolları (RJD) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Vadim Mihaylov, Türkiye'den tonlarca sebze ve meyve taşımak için flaş bir hamleye ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23