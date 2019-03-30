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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı seçime hazır

Seçim günü enerji güvenliğinin sağlanması için 20 bini aşkın personel sahada yer alacak

30 Mart 2019 Cumartesi 10:33
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı seçime hazır

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 31 Mart’taki yerel seçimlerde enerji güvenliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalara ilişkin hazırlıklarını Bakan Fatih Dönmez’in talimatıyla tamamladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, seçim günü enerjide aksaklık yaşanmaması için bakanlık bünyesinde özel bir koordinasyon ekibi oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, elektrik üretim, iletim, dağıtım ile petrol ve doğal gaz iletim ve depolama hizmetlerinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması ve olası aksaklıklara en hızlı şekilde müdahale edilerek giderilmesi için TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ ve elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde kriz merkezleri oluşturulduğu belirtildi.

Bakan Dönmez'in de tüm ekipleri gün boyu takip edeceğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca, seçim günü tüm bu tedbirlere yönelik koordinasyonu sağlamak üzere de Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan başkanlığında bağlı ve ilgili kurumların yöneticilerinden oluşan bir ekiple koordinasyon sağlanacak. Doğal gaz iletimindeki tüm kompresör ve ana ölçüm istasyonlarında, petrol iletim ve depolama tesislerinde, elektrik iletiminde TEİAŞ’ın tüm bölge müdürlükleri ile yük tevzi merkezlerinde, EÜAŞ’a ait üretim tesislerinde ve elektrik dağıtım tesislerinde ilgili tüm personel ve yöneticiler seçim günü görev başında ve kriz merkezleri ile irtibat halinde olacak. Diğer iletişim imkanlarına ilave olarak, kriz merkezleri ve ilgili kuruluşların merkez - taşra birimleri ile ihtiyaç halinde canlı görüşme gerçekleştirilebilecek." ifadeleri kullanıldı.

- Tüm bakımlar yapıldı

Seçim kurullarının bulunduğu lokasyonu besleyen elektrik dağıtım şebekesinin kontrol ve bakımlarının yapıldığı vurgulanan açıklamada, kurulların çevresindeki genel aydınlatma tesislerinin kontrollerinin ve ihtiyaç halinde onarımlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, seçim günü bakım-onarım ve tesis faaliyetleri için planlı kesinti yapılmayacağının altı çizildi.

Dağıtım şirketlerince seçim kurullarıyla temasa geçildiği ve mevcut jeneratörlerin bakımının yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jeneratörü bulunmayan seçim kurullarının talep etmesi halinde uygun güçte mobil jeneratörler temin edilecek. Ayrıca, her bir seçim kurulunun bulunduğu lokasyonda 30 Mart 08.00’den 1 Nisan 08.00'e kadar arıza müdahale ekipleri hazır olacak. Çağrı merkezi personeli ve arıza ekip sayıları en yüksek seviyeye çıkarılmakta ve arıza durumunda en hızlı şekilde müdahale için tüm ekiplere yedek malzeme tedariki gerçekleştirilmektedir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlar, seçim günü yaşanabilecek olası siber saldırılara karşı gerekli önlemleri alacak. Olası sabotajlara karşı kritik tesislerin güvenliği için valiliklerle irtibat kurulacak, mevcut koruma ve güvenlik personeline ilave koruma bulunacak. Yüksek Seçim Kurulunun bilgi işlem merkezinin bulunduğu binanın elektrik ihtiyacının karşılandığı tüm alternatif hatların, trafoların ve binada mevcut jeneratörün kontrol ve bakımları yapılmış olup, üç ayrı alternatif besleme hattına, binadaki mevcut jeneratöre ve kesintisiz güç kaynağına ilaveten, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere, bir mobil jeneratör daha tahsis edilerek kullanıma hazır hale getirilecek."

Açıklamada, alınan tedbirler kapsamında seçim günü doğal gaz ve petrol iletiminde 466, elektrik iletiminde 2 bin 15, elektrik dağıtımında 17 bin 853 ve elektrik üretiminde 257 olmak üzere, toplam 20 bin 591 personelin görev yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu açıklamada ayrıca, geçen hafta Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan başkanlığında enerji sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların üst düzey yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda elektrik üretim, iletim, dağıtım ile doğal gaz ve petrol iletim ve depolama hizmetlerinde seçim günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve olası sorunlara en hızlı şekilde müdahalenin sağlanması için alınacak tedbirler ve yapılacak işlerin görüşüldüğü hatırlatıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:33
  1. 31 Mart
  2. Doğal Gaz
  3. elektrik
  4. enerji
  5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  6. kesinti
  7. Planlı bakım

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