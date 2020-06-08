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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilgili şartları yerine getiren işletmelerde 10 bin yer altı madencisi için toplam 350 milyon TL’lik destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilgili şartları yerine getiren işletmelerde 10 bin yer altı madencisi için toplam 350 milyon TL’lik destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:45:43 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilgili şartları yerine getiren işletmelerde 10 bin yer altı madencisi için toplam 350 milyon TL’lik destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilgili şartları yerine getiren işletmelerde 10 bin yer altı madencisi için toplam 350 milyon TL’lik destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

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