Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan müjde! “Enerji filomuzun 6’ncı gemisi Türkiye’de!"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan müjde! “Enerji filomuzun 6’ncı gemisi Türkiye’de!"

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada “Enerji filomuzun 6’ncı gemisi Türkiye’de!" müjdesini duyurdu.

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ifadeleri kullandı:

“Enerji filomuzun 6’ncı gemisi Türkiye’de!

Yüksek teknolojiye sahip yeni nesil gemimizin katılımıyla 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisinden oluşan dev bir güce ulaştık.

Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. enerji filosuna sahip ülke konumuna yükseldi.

Derin denizlerdeki keşif ve üretim kapasitemizi zirveye taşıyan, Mavi Vatan ve ötesi için bizlere yeni ufuklar açan bu güçlü filoyla enerjide tam bağımsızlık hedefimize kararlılıkla yürüyoruz”

 

 

