Enerji notlarında yeni perde! 14 yılda kaç binaya uygulandığı ortaya çıktı

Enerji Kimlik Belgesi, binaların enerji ihtiyacından yalıtım durumuna, ısıtma ve soğutma sistemlerinin performansına kadar pek çok ayrıntıyı içeren kapsamlı bir değerlendirme sunuyor. Bu belgeyle yapılar, enerji verimliliğine göre A’dan G’ye kadar sınıflara ayrılıyor. A sınıfı en tasarruflu binaları gösterirken, G sınıfı enerji kaybının en yoğun olduğu yapıları ifade ediyor.

1 Ocak 2011’den sonra yapılan binalar için belge ibrazı zorunlu hale getirildi. Üstelik yeni binaların en az C sınıfı enerji performansına sahip olması şart koşuluyor. Böylece hem enerji tüketimi kontrol altına alınıyor hem de vatandaşın faturasına olumlu yansıyacak bir yapı standardı oluşturuluyor.

Uygulamanın başladığı günden bu yana toplam 1 milyon 430 bin bina için belge hazırlandı. Bunun 1 milyon 100 binini yeni binalar oluştururken, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa belge sayısında ilk sıralarda yer aldı.

Belge, yetkili uzmanlar tarafından üç bölüm halinde hazırlanıyor. İlk sayfa, binanın enerji sınıfını ve temel teknik bilgilerini içeriyor. İkinci sayfada yapı kabuğundaki yalıtım unsurları detaylandırılıyor. Üçüncü sayfa ise binanın mekanik tesisat, aydınlatma ve varsa ek enerji üretim sistemlerine dair bilgileri aktarıyor.