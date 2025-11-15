Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’

Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar

Ali Karahasanoğlu

Dersiniz ki, adam (haşa) peygamber.

Onun için, toz kondurmuyorlar.

Yolsuzluk isnadı yapılmış.

“Var mı, yok mu” diye merak etmiyorlar.

“Yoktur, asla olamaz” diyorlar.

“İşte iddianame, bir okuyun da öyle savunun” diyorsunuz.

“Okumaya gerek yok” diyorlar.

Kendileri okumuyor ama...

Yapay zekaya okutuyorlar.

Yapay zekaya okuturken, soruyorlar: “Bu iddianameyi reddetmemiz lazım. Bu iddianame hakkında nasıl bir eleştiride bulunabiliriz”.

Yapay zeka ne yapsın.

Emir kulu.

“2000 defa ‘hatırlamadım’... 3000 defa, ‘bilmiyorum’... 25 bin defa ‘duydum’ yazılı... Bu iddianame hatırlamama, bilmeme, duyma üzerine kurulu” cevabı veriyor..

Koca koca gazeteciler de, koca koca siyasetçiler de.. Bu söylem ile iddianameyi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar..

İyi de beyler, yapay zekaya bir daha sorsaydınız, “hatırlamadım” kelimesini en başta Ekrem İmamoğlu’nun sürekli tekrarladığını hatırlatsaydınız..

Bakalım yapay zeka ne diyecek?

“Bilmiyorum”u, konu mankeni gibi oynatılan Ekrem İmamoğlu’nun emri altındaki memurların söylediğini hatırlatsaydınız, bakalım yapay zeka size ne diyecekti?

Siz hatırlananlara bakın...

Dekontlara bakın. Tapu kayıtlarına bakın. Verilen ve verilmeyen, geciktirilerek paraya dönüştürülen iskanlara bakın. Tekne alımı için yollanan paralara, yurtdışında şirket kurmak üzere transfer edilen yüz binlerce avrolara, Spor Kulübü A.Ş. çantası içinde taşınan dolarlara bakın.

CHP İstanbul İl Binası, 43 milyona alınıp, tapuda 21 milyon gösterilmiş mi?

Evet.

İnkâr eden var mı?

Şimdilik yok.

Peki aradaki 22 milyon nereden gelmiş, partinin kasasına girmeden, satıcının cebine nasıl girmiş?

Cevap var mı?

Yok.

Peki ne var?

Tilkilerin kralı Fehmi Koru ağabeyden, utanmazca bir benzetme var.

Oktay Ekşi’ler, “Sonun Menderes gibi olur” diye Tayyip Erdoğan’ı tehdit ediyorlardı.

Şimdi Fehmi Koru da, “27 Mayıs darbesini akla getireyim de... İster alaka olsun, ister olmasın” diyor.

“Yassıada’da...” diye başlıyor.

“O mahkemede görülen bazı dava konuları şöyleydi: Köpek davası, bebek davası, Barbara davası, arsa yolsuzluğu davası, Ali İpar davası, arsa yolsuzluğu davası, Vinilex şirketi davası, örtülü ödenek davası, zimmet ve irtikap davası...” diye devam ediyor.

O zaman haydi hodri meydan Fehmi Koru.

Madem Yassıada davasının suçlama konuları ile Ekrem İmamoğlu hakkındaki bugünkü suçlamaları benzer göstermek istiyorsun.

Al yanına CHP’li darbeci ağabeylerini.

Yakın tarihte vefat etmiş eşinin başındaki örtüyü yasaklatan CHP’li ağabeylerinin zorbalıklarını defterden sil, helalleş ve oturup konuşalım.

“Köpek davası”nın delillerini sen getir.

Ben de sana iki villanın delillerini göstereyim.

Sen bana bebek davasının delillerini getir.

Ben de sana tekne delillerini göstereyim.

Sen bana Barbara davasının delillerini göster.