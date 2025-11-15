  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!

Konut seferberliği hız kesmiyor! Bakan Kurum’dan dev açıklama

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

İstanbul’da iddianame şoke etti! Kreş yapımı bahane, milyonluk rüşvet şahane!

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!

Afrika’da Türk savunma sanayisine yoğun ilgi! Sahada yapılan testler dikkat çekti!

Rusya ile Türkiye arasında yeni rezervasyon: Ruslar tercihini yaptı! Bakın Ersoy, 50 milyar dolara yükseldi

İBB şirketlerinde tablo vahim! BELTUR ve İSFALT için peş peşe alarm zilleri çalıyor!

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular
Gündem Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’

Ali Karahasanoğlu, muhalefetin “yapay zekâ kalkanı” ve “Menderes benzetmesi” üzerinden iddianameyi gölgelemeye çalıştığını yazarken, özellikle Fehmi Koru’nun Yassıada örnekleriyle Ekrem İmamoğlu’nu aklama girişimine sert tepki gösterdi. Karahasanoğlu, “Hatırlamadım, bilmiyorum” ifadelerinin gerçek sahibinin bizzat İmamoğlu olduğunu vurgularken; dekontlardan tapu oyunlarına, iskan ticaretinden tekne parasına kadar somut delillerin ortada olduğunu belirtti. “Dindarlara kurulan kumpas davalarını örnek gösterenler, Ekrem’i Cem Uzan, Dinç Bilgin ya da Yahya Murat Demirel ile kıyaslamaya nedense cesaret edemiyor” dedi. İşte Karahasanoğlu’nun o yazısı…

Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar

Ali Karahasanoğlu

Dersiniz ki, adam (haşa) peygamber.

Onun için, toz kondurmuyorlar.

Yolsuzluk isnadı yapılmış.

“Var mı, yok mu” diye merak etmiyorlar.

“Yoktur, asla olamaz” diyorlar.

 

“İşte iddianame, bir okuyun da öyle savunun” diyorsunuz.

“Okumaya gerek yok” diyorlar.

Kendileri okumuyor ama... 

Yapay zekaya okutuyorlar.

 

Yapay zekaya okuturken, soruyorlar: “Bu iddianameyi reddetmemiz lazım. Bu iddianame hakkında nasıl bir eleştiride bulunabiliriz”.

Yapay zeka ne yapsın.

Emir kulu.

“2000 defa ‘hatırlamadım’... 3000 defa, ‘bilmiyorum’... 25 bin defa ‘duydum’ yazılı... Bu iddianame hatırlamama, bilmeme, duyma üzerine kurulu” cevabı veriyor..

Koca koca gazeteciler de, koca koca siyasetçiler de.. Bu söylem ile iddianameyi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar..

İyi de beyler, yapay zekaya bir daha sorsaydınız, “hatırlamadım” kelimesini en başta Ekrem İmamoğlu’nun sürekli tekrarladığını hatırlatsaydınız..

 

Bakalım yapay zeka ne diyecek?

“Bilmiyorum”u, konu mankeni gibi oynatılan Ekrem İmamoğlu’nun emri altındaki memurların söylediğini hatırlatsaydınız, bakalım yapay zeka size ne diyecekti?

Siz hatırlananlara bakın...

Dekontlara bakın. Tapu kayıtlarına bakın. Verilen ve verilmeyen, geciktirilerek paraya dönüştürülen iskanlara bakın. Tekne alımı için yollanan paralara, yurtdışında şirket kurmak üzere transfer edilen yüz binlerce avrolara, Spor Kulübü A.Ş. çantası içinde taşınan dolarlara bakın.

CHP İstanbul İl Binası, 43 milyona alınıp, tapuda 21 milyon gösterilmiş mi?

Evet. 

İnkâr eden var mı?

Şimdilik yok.

Peki aradaki 22 milyon nereden gelmiş, partinin kasasına girmeden, satıcının cebine nasıl girmiş?

Cevap var mı?

Yok.

Peki ne var?

Tilkilerin kralı Fehmi Koru ağabeyden, utanmazca bir benzetme var.

Oktay Ekşi’ler, “Sonun Menderes gibi olur” diye Tayyip Erdoğan’ı tehdit ediyorlardı.

Şimdi Fehmi Koru da, “27 Mayıs darbesini akla getireyim de... İster alaka olsun, ister olmasın” diyor.

“Yassıada’da...” diye başlıyor.

“O mahkemede görülen bazı dava konuları şöyleydi: Köpek davası, bebek davası, Barbara davası, arsa yolsuzluğu davası, Ali İpar davası, arsa yolsuzluğu davası, Vinilex şirketi davası, örtülü ödenek davası, zimmet ve irtikap davası...” diye devam ediyor.

O zaman haydi hodri meydan Fehmi Koru.

Madem Yassıada davasının suçlama konuları ile Ekrem İmamoğlu hakkındaki bugünkü suçlamaları benzer göstermek istiyorsun.

Al yanına CHP’li darbeci ağabeylerini.

Yakın tarihte vefat etmiş eşinin başındaki örtüyü yasaklatan CHP’li ağabeylerinin zorbalıklarını defterden sil, helalleş ve oturup konuşalım.

“Köpek davası”nın delillerini sen getir. 

Ben de sana iki villanın delillerini göstereyim.

Sen bana bebek davasının delillerini getir.

Ben de sana tekne delillerini göstereyim.

Sen bana Barbara davasının delillerini göster. 

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

Ali Karahasanoğlu Sözcü’nün algı manşetini böyle ifşa etti! ‘20 Uçağı 116 milyar lira pahalı almışız’
Ali Karahasanoğlu Sözcü’nün algı manşetini böyle ifşa etti! ‘20 Uçağı 116 milyar lira pahalı almışız’

Gündem

Ali Karahasanoğlu Sözcü’nün algı manşetini böyle ifşa etti! ‘20 Uçağı 116 milyar lira pahalı almışız’

Cumhuriyet gazetesi anketi kendi yalanlarını ortaya çıkardı! Ali Karahasanoğlu’ndan bomba yorum İşte meslek gruplarının siyasi parti tercihi!
Cumhuriyet gazetesi anketi kendi yalanlarını ortaya çıkardı! Ali Karahasanoğlu’ndan bomba yorum İşte meslek gruplarının siyasi parti tercihi!

Gündem

Cumhuriyet gazetesi anketi kendi yalanlarını ortaya çıkardı! Ali Karahasanoğlu’ndan bomba yorum İşte meslek gruplarının siyasi parti tercihi!

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum
Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

Gündem

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

CHP’nin içine s.çtılar! CHP Silivri Meclis Üyesi Cemal Şener'den Olay Sözler
CHP’nin içine s.çtılar! CHP Silivri Meclis Üyesi Cemal Şener'den Olay Sözler

Gündem

CHP’nin içine s.çtılar! CHP Silivri Meclis Üyesi Cemal Şener'den Olay Sözler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Ali Bey, bırakın başsavcı bunlara cevap versin..

Şuayip

Gayrı menkulları nasıl gizlerler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti
Gündem

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in ormanlardan çiftliklere, meyve bahçesinden yüzlerce dönümlük fidanlıklara, 45 ikametgâh binasından fabrikalar..
CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu
Gündem

CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu

CHP belediyelerinde skandalların biri bitiyor diğeri başlıyor. Marmaris’in önceki dönem başkanı olan Mehmet Oktay, mevcut belediye başkanı A..
Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'
Gündem

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

İsrailli uzman Kobi Michael, Türkiye'nin Gazze hamlesinin İsrail'i köşeye sıkıştıracağını ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 hedefi ol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23