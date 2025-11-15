  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular

11 ilde bungalov dolandırıcılığı operasyonu: Çok Sayıda gözaltı var! Hesaplarda 35 milyon liralık hareketlilik tespit edildi

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

AK Parti’li başkandan Mansur Yavaş’a olay gönderme: Bazıları yapay zekaya sorarken biz 60 km yeni yolla trafiği rahatlattık!

TÜİK’E Avrupa’da ödül üstüne ödül: CHP’lilerin itibarsızlaştırma algısı ellerinde patladı

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

“Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı

Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e hoş görünme çabası! İkinci tuvalet terliği vakası

Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi
İSLAM 15 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
15 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (15.11.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٣٦) وَالَّذٖينَ كَذَّبُوا بِاٰيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَٓا اُو۬لٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِۚ هُمْ فٖيهَا خَالِدُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(36) Âyetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

(A'râf Suresi, 39/36)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   
  

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 


 

GÜNÜN SÖZÜ:


  

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Gündem

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların he..
İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Gündem

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşadığı büyük trajedi, uzmanları yeniden alarma geçirdi. Anne ..
Sel bastı, müşteri taştı: Restoran ziyaretçi akınına uğradı
Dünya

Sel bastı, müşteri taştı: Restoran ziyaretçi akınına uğradı

Sel sularının bastığı restoran, diz boyu suyun içinde balıklarla yemek deneyimi sunarak sosyal medyada fenomen haline geldi. Ülke genelinde ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23