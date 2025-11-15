  • İSTANBUL
Gündem

CHP’nin içine s.çtılar! CHP Silivri Meclis Üyesi Cemal Şener'den Olay Sözler

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri Belediye Meclis Üyesi Cemal Şener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasında yaşandığı iddia edilen bir olayla ilgili sert bir açıklama yayınladı. Şener, partinin genel merkezine yönelik yapıldığı iddia edilen eylemi "Atatürk'ün koltuğuna ve Altı Ok'a saldırı" olarak niteleyerek, faillere karşı ağır ithamlarda bulundu.

Hedef Gürsel Tekin Değil, Partinin Özü

Şener, açıklamasında olayın, partideki iç tartışmalarla, özellikle de Gürsel Tekin ile yaşanan gerginliklerle ilişkilendirilmesine karşı çıktı. Partiye zarar verenlerin hedefin bir kişi değil, partinin kurucu değerleri olduğunu savundu.

Cemal Şener’in tepki çeken ifadeleri şunlar oldu:

 

"Şartlar koşullar ne olursa olsun ben Cumhuriyet Halk Partiliyim diyorsan, Atatürk devrimlerine inanıyorsan, gelip de Cumhuriyet Halk Partisi il binasına dışkını bırakamazsın. Ata ocağına s.çamazsın! Çok özür diliyorum toplumdan ama Ata ocağına dışkısını bırakıyor."

"Gürsel Tekin’e güya sinirlenmiş, gelip ata ocağına pislik bırakıyor. Sen o pisliği Gürsel Tekin’e bırakmıyorsun ki. Sen şu Altı Ok’a ve Ata ocağına, Atatürk’ün koltuğunu temsil eden makama bırakıyorsun! Utanmaz, hayasız! Senin yerine ben utandım!"

"Gece Yarısı Kameraları Kapatıyorlar"

Şener, konuşmasının devamında olayın detaylarına ilişkin ciddi iddialarda bulundu ve bu eylemi yapanların kimliğini sorguladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl binasına gece yarısı kameraları kapatıyorlar, dışkı bırakıyorlar. Kendi dışkılarını. Hani bunlar CHP’liydi?"

Açıklamasının sonunda ise Kılıçdaroğlu’nun seçim kaybına rağmen onurunu koruduğunu vurgulayarak, eylemi yapanları ahlaki değerleri kaybetmekle suçladı:

"Kılıçdaroğlu seçim kaybetmiş. Kaybetsin ulan. Onurunu kaybetmemiş, namusunu, iffetini kaybetmemiş. Yeter bana!"

