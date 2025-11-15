Gökçek, Mansur’un “Şükran Anıtı”nı Yapay Zekâya Sordu: “Önce Direndi, Sonra Mansur’un İçinden Geçti!”

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir de ben Mansur’un Şükran Anıtını yapay zekâya sorayım istedim…” diyerek ABB’nin diktiği iki kule için harcandığı belirtilen 2 milyar TL’yi yapay zekâya sorgulattı.

Gökçek’in sorusuna verdiği cevapla gündem olan yapay zekâ, önce diplomatik bir dille “temkinli” yaklaşsa da, sonrasında projenin maliyetiyle ilgili sert ve net bir değerlendirme yaptı.

Gökçek, paylaştığı ekran görüntüleriyle birlikte şu mesajı düştü:

“Hani Mansur Yavaş yapay zekâya çok güveniyor ya… Mansurcuğum, yapay zekâ önce senin adına hafif direnmeye çalıştı ama sonunda senin içinden geçti.”

Sayıştay’ın mali usulsüzlüklerle ilgili uyarılarının ardından Şükran Anıtı'na dair yeni tartışma, Gökçek’in paylaştığı bu diyalogla birlikte siyasetin sıcak başlıklarından biri hâline geldi.