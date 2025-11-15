  • İSTANBUL
İddianame boş diyenler: İki fotoğraf arasındaki 7 farkı bul! Ekrem'in bir yolsuzluğu daha belgelendi
Gündem

İddianame boş diyenler: İki fotoğraf arasındaki 7 farkı bul! Ekrem’in bir yolsuzluğu daha belgelendi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İddianame boş diyenler: İki fotoğraf arasındaki 7 farkı bul! Ekrem’in bir yolsuzluğu daha belgelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan ve kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddia edilen iddianamenin dehşet verici detayları ortaya çıktı!

Savcılıkça yapılan tespitlerde, uydu görüntülerinin kıyaslanması sonucu, örgütün "yaya yolu" diye gizlemeye çalıştığı alanın aslında gözle görülecek şekilde orman alanlarının tahrip edildiği ve maden sahalarının zarar gördüğü kanıtlandı! İddianamede, 2022-2025 tarihleri arasında hiçbir iznin bulunmadığı Güney Cebeci Maden Sahası'nda yapılan kıyaslamada bu yıkım net bir şekilde gözler önüne serildi.

 

KAMU ZARARI YOK İZLENİMİ İLE BÜYÜK ALDATMACA!

İddianameye göre, 2019 sonrası şüpheli İmamoğlu'nun talimatıyla, Kuzey ve Güney Cebeci maden alanları İBB tarafından hafriyat alanı olarak kullanılmaya başlandı ve hafriyat ücretleri İmamoğlu'na yakın isimlere ait şirketlerin hesaplarına yatırıldı.

 

EN BÜYÜK SKANDAL:

Normalde bu alanlarda yetkisi ve rolü olmayan İSTAÇ'ın, söz konusu şirketlerle sözleşmeler imzalayarak, "Dolgu ve rehabilitasyon" maskesi altında 'kamu zararı oluşmuyor' izlenimi verme ve kaçak hafriyat alanına göz yumulmasını sağlama amacı güdüldüğü kaydedildi!

 

Şüphelilerin "döküm izni var" savunmalarının ise suçtan kaçmaya yönelik olduğu vurgulandı. İddianame, nitelikli toprak dökümü izni verilen alanlar yerine, izin kapsamı dışındaki alanlara inşaat hafriyatı ve atık niteliğinde dökümlerin yapıldığını açıkça ortaya koydu!

İşte belge ve fotoğraflarla kanıtlanan bu yolsuzluk ve çevre felaketi karşısında milletimiz, hukukun tecelli etmesini bekliyor!

