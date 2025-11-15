  • İSTANBUL
Dünya

Türkiye’ye Karşı “Aşil Kalkanı”: Yunanistan, mevzilerini İsrail teknolojisiyle güçlendiriyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye’ye Karşı "Aşil Kalkanı": Yunanistan, mevzilerini İsrail teknolojisiyle güçlendiriyor

Doğu Akdeniz’de güç dengeleri yeniden şekillenirken, Türkiye’nin artan savunma kabiliyeti İsrail ve Yunanistan’ı ortak adımlar atmaya yöneltti. İki ülke, bölgede Ankara’ya karşı yeni savunma yatırımlarını devreye sokuyor.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki askeri ve diplomatik etkinliğinin artması, İsrail ile Yunanistan’ı bölgesel stratejilerini yeniden planlamaya itti.

Ankara’nın savunma sanayisinde son yıllarda kat ettiği mesafe, iki ülkenin iş birliğini daha da sıkılaştırdı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB’nin SAFE güvenlik fonuna Türkiye’nin erişimini engellemek için tüm imkânlarını kullanacaklarını açıklamış,

Atina yönetimi bu fonun kendi savunma projelerinde kullanılmasını talep etmişti. İsrail ise AB ile Türkiye arasındaki olası iş birliklerinin önünü kesmek adına Yunanistan’a açık destek vermeyi sürdürüyor.

YUNANİSTAN VE İSRAİL’DEN DOĞU AKDENİZ’DE TÜRKİYE KARŞITI SAVUNMA HAMLELERİ

Atina yönetiminin SAFE programı kapsamında 1,2 milyon avroluk kredi talep ettiği, ayrıca İsrail’den BARAK MX hava savunma platformu ile 36 PULS çok namlulu roketatar sistemi almayı planladığı ortaya çıkmıştı.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Libya, Mısır ve KKTC ile yürüttüğü ortak tatbikat ve iş birlikleri Tel Aviv–Atina hattında yeni bir rahatsızlık yaratırken,

iki ülke kamuoyuna yönelik açıklamalarda Ankara’yı “gerilimi tırmandırmakla” suçlamıştı. Bunun ardından İsrail ve Yunanistan ortak tatbikat takvimini hızlandırdı.

İSRAİL VE YUNANİSTAN ARASINDA ORTAK TATBİKAT

İsrail ve Yunanistan’ın Girit’in güneyinde gerçekleştirdiği deniz ve hava tatbikatlarında bölgesel kriz senaryoları işlendi.

İsrail hükümetinin talimatıyla yürütülen görüşmelerde enerji güvenliği, savunma projeleri ve yeni füze sistemleri gündeme geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun son toplantılarda, Atina ile savunma ortaklığının “bölgenin yeni stratejik gerçekliği” olduğunu vurguladığı belirtildi.

İSRAİL’DEN YUNANİSTAN’A “AŞİL KALKANI”

Yunanistan’ın hava savunma yapısını tamamen yenilemek isteyen İsrail, 3 milyar avroluk “Aşil Kalkanı” projesi kapsamında Atina’ya kapsamlı teknoloji transferine hazırlanıyor.

Bu pakette:

  • Spyder hava savunma sistemi,

  • BARAK MX füze platformu,

  • Davut Sapanı orta menzilli hava savunma sistemi

gibi kritik sistemlerin Yunan ordusuna verilmesi bekleniyor.

Sistemlerin Yunanistan’ın mevcut Rus ve ABD yapımı unsurları yerine geçerek Atina’yı tamamen İsrail teknolojisine bağımlı hale getireceği yorumları yapılıyor.

İsrail basını anlaşmayı, “Türkiye’nin bölgede yükselen askeri etkisine karşı alınmış stratejik bir önlem” şeklinde nitelendirdi.

Yunan gazetesi Nemesis ise, “Ankara’nın diplomatik hamleleri Tel Aviv ile Atina’yı birbirine daha fazla yakınlaştırıyor” ifadelerine yer verdi.

 

TÜRKİYE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE İSTİKRARLI İLERLEME KAYDEDİYOR

Uzmanlar, Atina–Tel Aviv hattındaki bu yakınlaşmanın temelinde Türkiye’nin savunma alanındaki hızlı yükselişinin bulunduğunu belirtiyor.

Son aylarda:

  • Tayfun balistik füzesinin test başarısı,

  • Gazap bombasının dünya basınında büyük yankı uyandırması,

  • Türkiye’nin savunma teknolojilerinde artan bağımsızlığı

uluslararası basında sıkça yer aldı. İsrail medyası da Türkiye’nin füze programını “istikrarlı, kararlı ve etkileyici bir yükseliş” olarak tanımladı.

"ERDOĞAN'A RAĞMEN İTTİFAK KURUYORUZ"

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, son ortak tatbikat sonrası yaptığı açıklamada Türkiye’nin KKTC’deki varlığından rahatsız olduklarını söylemiş,

İsrail’in “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrına rağmen” Yunanistan ve GKRY ile Doğu Akdeniz’de ittifakı derinleştirmeye çalıştığını dile getirmişti.

 

