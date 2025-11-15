Haber Merkezi Giriş Tarihi: Türkiye Bulgaristan karşısında! Türkiye Dünya Kupası yolunda dev adım
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan’ı konuk edecek. Bursa’da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. sakatlığı bulunan Emirhan Topçu'nun A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Bunun haricinde ay-yıldızlılarda eksik bulunmuyor. Peki, Türkiye - Bulgaristan ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Türkiye - Bulgaristan maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…