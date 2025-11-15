  • İSTANBUL
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan’ı konuk edecek. Bursa’da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. sakatlığı bulunan Emirhan Topçu'nun A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Bunun haricinde ay-yıldızlılarda eksik bulunmuyor. Peki, Türkiye - Bulgaristan ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Türkiye - Bulgaristan maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Foto - Türkiye Bulgaristan karşısında! Türkiye Dünya Kupası yolunda dev adım

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Foto - Türkiye Bulgaristan karşısında! Türkiye Dünya Kupası yolunda dev adım

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Foto - Türkiye Bulgaristan karşısında! Türkiye Dünya Kupası yolunda dev adım

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇININ HAKEMİ KİM? Karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Donald Robertson olacak.

Foto - Türkiye Bulgaristan karşısında! Türkiye Dünya Kupası yolunda dev adım

Türkiye, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibin bu karşılaşmadan alacağı puan ya da puanlar grubu ilk iki sırada bitirmesini ve play-off hakkı elde etmesini sağlayacak.

Foto - Türkiye Bulgaristan karşısında! Türkiye Dünya Kupası yolunda dev adım

Grupta 4'te 4 yapan İspanya 12 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puan alamayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. İki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1 kazandı. Grubun diğer maçında aynı saatte Gürcistan, İspanya'yı konuk edecek.

Foto - Türkiye Bulgaristan karşısında! Türkiye Dünya Kupası yolunda dev adım

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Foto - Türkiye Bulgaristan karşısında! Türkiye Dünya Kupası yolunda dev adım

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Foto - Türkiye Bulgaristan karşısında! Türkiye Dünya Kupası yolunda dev adım

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

Foto - Türkiye Bulgaristan karşısında! Türkiye Dünya Kupası yolunda dev adım

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇINDA EKSİK VAR MI, KİMLER YOK? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sakatlığı bulunan Emirhan Topçu'nun A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Foto - Türkiye Bulgaristan karşısında! Türkiye Dünya Kupası yolunda dev adım

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan'ın kadrodan çıkarıldığı ve tedavisinin kulübü Beşiktaş'ta sürdürülmesinin uygun bulunduğu belirtildi.

Foto - Türkiye Bulgaristan karşısında! Türkiye Dünya Kupası yolunda dev adım

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış, Arda, Kenan, Kerem. Bulgaristan: Mitov, Popov, Dimitrov, Bozhinov, Petrov, Shopov, Gruev, Krastev, Petkov, Minchev, Despodov.

Foto - Türkiye Bulgaristan karşısında! Türkiye Dünya Kupası yolunda dev adım

AY-YILDIZLILARIN ADAY KADROSU Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray) Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor) Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund) Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

