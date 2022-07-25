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Dünya Enerji krizi büyüyor! Aydınlatma sınırlamaları getiriliyor: Işıkları söndürün
Dünya

Enerji krizi büyüyor! Aydınlatma sınırlamaları getiriliyor: Işıkları söndürün

Enerji krizinden etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da enerji israfını azaltmak amacıyla aydınlatma sınırlamaları getiriliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 10:45:00 -
Enerji krizi büyüyor! Aydınlatma sınırlamaları getiriliyor: Işıkları söndürün

Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Fransa'daki dükkanlara klima kullanırken kapıları kapatmaları ve enerji israfını azaltmak amacıyla neon aydınlatmayı sınırlamaları kuralı getireceklerini söyledi.

Runacher, Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, bazı bölgelerde halihazırda yürürlükte olan bu kuralların Fransa genelinde uygulanacağını duyurdu.

Avrupa'daki enerji maliyetleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana hızla arttı.

Mağazalar, klima kuralını ihlal ettikleri için 750 euroya kadar para cezasına çarptırılacak.

Pannier-Runacher yerel radyo istasyonu RMC'ye, klima açıkken kapıları açık bırakmanın "saçma" olduğunu söyledi.

Journal du Dimanche'ye verdiği demeçte, önümüzdeki günlerde enerji israfıyla ilgili iki kararname çıkaracağını söyledi.

Birincisi, şehrin büyüklüğü ne olursa olsun ışıklı reklam yasağını 01:00 ile 06:00 saatleri arasında genişletilcek. İkincisi, klima ve ısıtma çalışırken mağazaların kapılarını açmasını yasaklayacak." dedi.

Neon tabela yasağı, nüfusu 800 binin altında olan bölgelerde zaten yürürlükte. Havaalanları ve istasyonlar ise kuraldan muaf.

Fransa aşırı sıcak hava yaşamaya devam ediyor ve klima talebi artıyor.

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