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Enerji kesintileri artık tarihe karışıyor

TEİAŞ Genel Müdürü Kaldırım, "2017’de elektrik arıza endeksimiz 3.48’ken, bu yıl 1.37’ye düştü" açıklamasını yaptı.

30 Ekim 2018 Salı 10:52
Enerji kesintileri artık tarihe karışıyor

İletim ve sistem arızalarıyla Türkiye’yi karanlığa gömen elektrikkesintileri tarihe karışıyor. Söz konusu açıklama Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürü Orhan Kaldırım’dan geldi. 

SON 3 YILLA KIYASLANDI
 
TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda TEİAŞ’ın bilanço netice hesaplarının görüşmeleri sırasında komisyon üyelerine bilgi veren Kaldırım, “Genel olarak iletim sistemindeki arızalar yüzde 50’ler civarında azaldı” diye konuştu. Verilere göre, yüzde 50’lik düşüş son 3 yılın değerleriyle kıyaslanarak ortaya konuldu. İletim sistemindeki arızaların 2016, 2017, 2018 yılları verilerine bakarak düşüşün saptandığını açıklayan Kaldırım “Mesela, 2017’nin ilk dokuz ayında arıza endeksimiz 3.48’ken, 2018 ilk dokuz aylık arıza endeksimiz 1.37’ye düşmüştür” diye konuştu.
 
Bu yıl yüzde 100 düşüş yaşandı
 
2017 ila 2018 verilerinin kıyaslamasında yüzde 100’lük düşüş yaşandığı görülürken, elektrik kesintilerindeki toplam yüzdeye oranı, düşüşün yüzde 50’ye denk geldiğini ortaya çıkardı. Konu hakkında TEİAŞ Genel Müdürü Kaldırım, “Bu düşüş yüzde 100 civarında ama ortalamaya aldığımızda ortalama minimum yüzde 50’dir” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 10:52
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