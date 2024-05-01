Enerji İşçileri Sendikası’ndan akit’e ziyaret! CHP ve avanelerinin derdi işçi değil, provokasyon

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Başını CHP ile yandaş sendikaların çektiği malum zihniyet, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını da istismar etti. Terör örgütlerinin de destek verdiği solcu marjinal gruplar Taksim'de buluşmakta diretirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Taksim kutlama için belirlenen güzergâh arasında değildir" diyerek Taksim’de olası provokasyona kapıları kapattı.

Amaçları kan dökmek

1 Mayıs Bayramı öncesi devletin belirledikleri güzergahları kabul etmeyerek Taksim provokasyonunda ısrar eden zihniyete yönelik eleştirilerde bulunan Enerji İşçileri Sendikası Kurucu Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, “Bunların derdi işçiler veya işçi bayramı değil, toplumu kutuplaştırmak ve halkı provoke ederek kan dökmek” dedi.

Devletin belirlediği güzergahlarda kutlama yapacaklarını belirten Altunsoy, “1970’li yıllarda o Kazancı Yokuşu’ndaki olaylardan sonra özellikle bir takım marjinal grupların ısrarla kasıtlı olarak Taksim diye diretmelerinin sebebi tamamen provokasyon. Hadi bakalım insinler Yenikapı ve Maltepe’ye de görelim onların babayiğitliklerini. İşçiyi toplayabiliyorlarsa, peşlerinden sürükleyebiliyorlarsa, babayiğitliklerini o dev meydanlarda görelim. Bugün Akit ekranlarında söyleyeceklerimizi bütün Türkiye'ye, 85 milyona ulaştırdık. Onlarda da çıksın istedikleri ekrandan mesajlarını iletsinler. Taksim’de ısrar edenlere bakıyorsunuz hepsi birtakım örgütlerin, dış mihrakların, dışarıdan desteklenen yapılar. Amaçları 1 Mayıs’a kan bulaştırmak. Başka hiçbir şey değil. Bu konuda asla ne bizim ne Memur-Sen'in ne Hak-İş Konfederasyonu’nun ısrarı yoktur. Israrı yapanlar zaten milletimiz değildir” diye konuştu.

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