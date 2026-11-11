Enerji içeceklerinde korkutan araştırma: Kalp durması 11 kat daha sık!

Enerji içecekleri ve kafein içeren takviyelerin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bir araştırma, Amerikan Kalp Derneğinin (AHA) 2026 Bilimsel Oturumları'nda sunuldu. Çalışmada, bu ürünlerle bağlantılı olası yan etki bildirimlerinde kalp durması, kalp krizi ve ritim bozukluklarının daha sık yer aldığı ortaya kondu.

Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacılar, ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) 2017-2025 yılları arasında yapılan 28 bin 345 olası yan etki bildirimini inceledi. Bildirimlerin 854'ü kafein veya diğer uyarıcıları içeren ürünlerle ilgiliydi.

KALP KRİZİ VE RİTİM BOZUKLUĞU BİLDİRİMLERİNDE ARTIŞ

Araştırmaya göre uyarıcı içeren ürünlerle ilgili bildirimlerde kalp durması 11 kat, kalp krizi 4.5 kat, ritim bozukluğu ve çarpıntı ise yaklaşık 4 kat daha sık yer aldı.

Ayrıca kalp atışlarının hızlanmasıyla ilgili bildirimlerde yaklaşık 3 kat, göğüs ağrısında 2.71 kat, bayılmada ise 2 kat fark belirlendi.

Kafein ve uyarıcı içeren ürünlerle bağlantılı kalp sorunları bildirimlerinin yaklaşık yüzde 45'i, 18-34 yaş grubundaki kişilerle ilgiliydi.

Araştırmanın yazarlarından Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sai Samayamanthula, bu ürünlerin düzenli tüketilmesinin önerilen günlük kafein sınırının aşılmasına yol açabileceğini belirtti.

Amerikan Kalp Derneğine göre çoğu yetişkin için günlük 400 miligrama kadar kafein tüketimi genel olarak önemli bir güvenlik sorunu oluşturmuyor. Ancak bazı enerji içecekleri ve spor öncesi takviyeler, kahveden çok daha yoğun kafein içeriyor.

DOĞRUDAN NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ KANITLANMADI

Bilim insanları, araştırmanın enerji içeceklerinin doğrudan kalp durmasına veya kalp krizine neden olduğunu kanıtlamadığını açıkladı.

Çalışmanın gönüllü olarak yapılan FDA bildirimlerine dayanması nedeniyle ürünleri tüketen kişilerde gerçek risk oranı hesaplanamıyor.

Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Tıp Fakültesi Profesörü Gregory M. Marcus, bulguların endişe yarattığını ancak kesin sonuçlara ulaşmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Araştırmacılar, özellikle çarpıntı, göğüs ağrısı veya bayılma yaşayan gençlerin enerji içeceği ve uyarıcı takviye tüketimlerinin de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.