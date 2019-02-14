0553 313 94 23

Enerji devi, konkordato ilan etti

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinde biri olan Yüksel Enerji konkordato ilan etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:21
Enerji devi, konkordato ilan etti

Fenerbahçe eski başkanı Güven Sazak'ın yeğeni Emin Sazak'ın şirketi; Yüksel Enerji konkordato ilan etti.

Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çıkan karara göre şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi. Mahkeme, şirketin konkordato komiserliğine Elektrik-Elektronik Mühendisi Melike Özlem Bilgili, Av. Hüseyin Berkan Kırbaç ve Bağımsız Denetçi Ragıp Mümtaz Kutoğlu'yu atadı.

"Yapılandırma konusunda anlaşamadık"

Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Yüksel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Sazak, "Bankalara herhangi bir borcumuz yok. Sadece borçlu olduğumuz şirket ile yapılandırma konusunda anlaşamadık. Bundan dolayı konkordato sürecine gittik. Tek bir alacaklımız yapılandırmayı kabul etmedi. Makul sürede borcumuzu kapatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sazak ailesi kimdir?

TBMM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. dönem Eskişehir milletvekilli ve Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası sahibi Emin Sazak (dede), Fenerbahçe eski başkanlarından (1993-1994) Güven Sazak ve Atletizm Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Sazak ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Gün Sazak'ın babası. 21.dönem Eskişehir milletvekili Süleyman Servet Sazak'ın büyükbabası oluyor. Ayrıca Türkiye Müteahhitler Birliği Eski Başkanı olan Emin Sazak da (Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su) onun torunu oluyor.

Emin Sazak kimdir?

Emin Sazak, 03 Mart 1961 Eskişehir doğumlu. Emin Sazak, ABD'deki Ucla Üniversitesi'nin İşletme ve Telekomünikasyon Bölümünden mezun oldu. Emin Sazak, amcası Güven Sazak'ın kurduğu Yüksel İnşaat'ın Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES Tesisleri ile Borçka Barajı ve HES Tesisleri projelerinde Proje Müdürü olarak görev yaptı. 2011 yılında Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanlığı'na seçilen Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Emin Sazak, müteahhitlik sektöründe 22 yılından fazla deneyime sahip. Emin Sazak, 2010 yılında gerçekleştirilen Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği'nin (European International Contractors-EIC) Genel Kurulu'nda Türkiye Müteahhitler Birliği'ni temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi, bu görevi üstlenen ilk Türk müteahhidi oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:21
  1. Fenerbahçe
  2. Türkiye
  3. Eskişehir
  4. Avrupa
  5. Ankara
  6. Emin Sazak
  7. Güven Sazak
  8. Gün Sazak
  9. Yılmaz Sazak
  10. Süleyman Servet Sazak
  11. Yüksel Enerji
  12. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yangında dumandan etkilenen 2 Suriyeli çocuk hastaneye kaldırıldı
    1. Yangında dumandan etkilenen 2 Suriyeli..
    2. TBMM Genel Kurulu
    3. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    4. Ruhani: “Suriye ile Türkiye arasındaki..
    5. Soğuk hava balıkçılara yaradı
    6. İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy:..
    7. 14 Şubat Fotoğraf Sergisi’nde eşiyle..
    8. Cinsel istismar sanığı TIR şoförü:..
    9. Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın..
    10. Öğrenciler kuşları "ev"lendirdi
    11. KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da
    12. Bingöl’de "Deprem Master Planı”..
    13. Mardin’deki silahlı kavgada bir..
    14. Ordu’nun ihtiyaç duyduğu proje hayata..
    15. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu..
    16. Dev şirket üretimi durduruyor!
    17. Başkan Çerçioğlu, Nazilli’de seçim..
    18. Eksi 20 derecede kan bağışı kampanyası
    19. İstanbul polisi 1 yılda 48 milyon..
    20. FETÖ firarisi Karabük'te enselendi
    21. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona..
    22. Pence AB ülkelerine seslendi: “İran..
    23. "ABD, terör yapılarını kullanarak..
    24. Bursa'da sosyal medyadan terör..
    25. Nijer’de fazla yolcu alan tekne battı:..
    26. Yağmur suyu giderine sıkışan kedi..
    27. Bursaspor’lu futbolcular ile..
    28. Cihat Arslan'dan Akhisarspor'a veda
    29. Ekinci çifti, şehit ve gazi ailelerini..
    30. Konya'da uyuşturucu operasyonu
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı