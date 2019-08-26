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Enerji Bakanı Dönmez: "Enerjide enosis ittifaklarına göz yummayacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve enerjide enosis başlığı ile kurulan sözde ittifaklara göz yummayacağız" dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:00
Enerji Bakanı Dönmez: "Enerjide enosis ittifaklarına göz yummayacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve enerjide enosis başlığı ile kurulan sözde ittifaklara göz yummayacağız" dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde düzenlenen Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı’na katıldı. Törende konuşan Dönmez, Doğu Akdeniz’de yürütülen doğal gaz sondaj çalışmalarını hatırlatarak, "Ülkemizin ilk derin deniz sondaj gemilerimizle ilk sondaj kuyularımızı kazdık. Çalışmalarımızı kararlı şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Hayallerimizi umuda, umutlarımızı da hedefe dönüştürerek başladığımız sondaj çalışmalarımız Türkiye’nin enerjideki stratejik aklının bir ürünü olarak değerlendirilmeli. Neler olacağını çok önceden tahmin ederek envanterimize kattığımız Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis gibi sismik araştırma gemilerimiz, keza Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz Türkiye’nin milli enerji ve maden politikasının en somut örnekleri, kararlı duruşunun en net göstergesidir. Milli devlerimizi yok saymaya çalışanlar da yok değil. Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimiz Doğu Akdeniz’de çalıştıkça ve sonucu yaklaştıkça başarısızlık için ellerini ovuşturanları da görüyoruz. Tüm Türkiye bu konuda ittifak etmişken hala bu konuyu istismar etmek, yapılanları görmezden gelmek bir art niyetin sonucudur diye düşünüyoruz. Ayrıca bizden zannettiğimiz ama bizim sevindiğimize üzülen, üzüldüğümüze de sevinenleri hayretle izliyoruz" ifadelerini kullandı.


"Türkiye Doğu Akdeniz’deki haklı davasından asla geri dönmeyecek" diyen Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Çünkü tarihi misyonumuz ve enerji stratejimizin temeli milliliğe ve yerliliğe dayanıyor. Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin ortak meselesidir. Millet olarak dün buradaydık, bugün buradayız, yarın burada olmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz’de gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin gerek KKTC’nin Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsat alanlarında aramalara devam edeceğiz. Bu aramalar bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan haklı durumumuzun da bir göstergesidir. KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve enerjide enosis başlığı ile kurulan sözde ittifaklara göz yummayacağız."

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:00
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