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Ekonomi Enerji bağımsızlığımızın ateşi! Bakan Dönmez paylaştı
Ekonomi

Enerji bağımsızlığımızın ateşi! Bakan Dönmez paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 18:13:00 - 2023-01-07 18:44:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.

Dönmez sosyal medya hesabından, "Enerji bağımsızlığımızın ateşi" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Türkali-10 kuyusunda görev yapan Kanuni Sondaj Gemisi'nde Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.

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Yorumlar

gaz yapıyorlar

birde 6+pkk nın masadaki yaptığı gaza bir çakmak çak bakalım atom bombası gibi patlamıyormu o kadar şiştilerki
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