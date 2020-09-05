Endüstriyel buzdolaplarında enerji verimliliği düzenlemesi

ANKARA (AA) - Restoran, kantin ve hastanelerde kullanılan endüstriyel tip buzdolaplarında, enerji verimliliği ve etiketlemelere ilişkin gereklilikler belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, endüstriyel tipteki buzdolaplarının enerji verimliliği ve bu verimlilik düzeyini gösteren etiketlere yönelik Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatıyla uyumlulaştırılmış tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tebliğ kapsamındaki dolapların, uzaktan bir yoğuşturma ünitesiyle çalıştırılmıyor olması, gıda ürünlerinin soğutulmasında kullanılması, ev ortamı dışında olması, satış amaçlı müşterilere gıda ürünlerini sergilemesi amacını taşımaması ve müşterilerin erişimine açık olmaması gerekiyor.

Böylelikle Türkiye'nin önemli bir üretim kabiliyetine sahip olduğu bu alanda, enerji verimliliği sayesinde çevrenin korunması adına atılmış adımlara kayda değer bir katkı sağlanacak.

Söz konusu tebliğler, 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.