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Endüstriyel atıklar da bertaraf edilecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kırk yıllık çöp sorununu tarihe gömen Türkiye’nin en büyük kamu yatırımı Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nde kapasite arttırma çalışmaları, yerinde incelendi.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:20
Endüstriyel atıklar da bertaraf edilecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kırk yıllık çöp sorununu tarihe gömen Türkiye’nin en büyük kamu yatırımı Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nde kapasite arttırma çalışmaları, yerinde incelendi. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa’nın sanayi şehri olmasından dolayı ihtiyaç hasıl olan endüstriyel atıkların tesise alımı ve bertarafı için yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti.


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Manisa’nın kırk yıllık vahşi depolama olarak süregelen çöp sorununa neşter vuran, yaklaşık 110 milyon lira ile Türkiye’nin en büyük kamu yatırımı olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nde kapasite arttırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk de, devam eden çalışmaları yerinde inceledi, danışman firma yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı.


Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, Manisa’nın sanayi şehri olmasından dolayı ihtiyaç hasıl olan endüstriyel atıkların tesise alımı ve bertarafı için yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirterek, günlük 650 ton kapasiteli tesisin, kapasitesinin arttırılması için gerekli işlemlerin devam ettiğini söyledi. Yapılan çalışmaların ardından tesisin hem kapasitesinin arttırılacağını hem de tehlikeli atıkları alabilecek yetkiye ve belgeye sahip olacağını ifade eden Yıldırım, tesisin Manisa’ya en yüksek oranda fayda sağlaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çalıştıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:20
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