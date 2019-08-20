Enduroda heyacan hafta sonu İzmir'de yaşanacak Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı 24-25 Ağustos tarihlerinde, Bergama ilçesinde yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda sezonun ikinci ayak yarışı, 24-25 Ağustos tarihlerinde İzmir’in Bergama ilçesinde yapılacak. Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre ikinci ayak yarışı, Bergama Belediyesi’nin destekleriyle ve "Spor, Turizmin Geleceğidir" sloganıyla gerçekleştirilecek. Bin 50 metre uzunluğundaki Bergama Süper Enduro Pisti'nde düzenlenecek yarışlar, Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG) ve Enduro Veteran (EV) sınıflarında yapılacak.

Şampiyonada 24 Ağustos Cumartesi günü idari ve teknik kontrollerin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda magazin startı verilecek. Bergama yarışında final heyacanı ise 25 Ağustos Pazar günü farklı sınıflarda yaşanacak.



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