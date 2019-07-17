Endopeel ile kırışıklıklara elveda deyin

Dr. Mesut Ayyıldız, endopeel ile kırışıklıklardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Dr. Mesut Ayyıldız, “Sağlık Bakanlığı onaylı ve CE belgeli olarak patentli bir ürün olan ENDOPEEL; kas tonusunun geriminin artmasını sağlayarak ciltte oluşturduğu gerginlik sonucu sarkma ve kırışıklıkları azaltmaktadır. Ayrıca FDA onayı gerekli hazırlıklar ve girişimler yapılmış olup yakın zamanda da onayın alınması beklenmektedir. Hızlı yüz ve vücut liftingi amaçlı kullanılan medikal bir ürün olup yerçekimi etkisiyle güçsüz kalan ve sarkan kasları güçlendirmek amaçlı uygulanır. Endopeel; kas lifleri arasındaki boşluğu doldurur ve kasta oluşan boyut değişiklikleri ile cilt sıkılaşması sağlanır. Kasın kontraktil fonksiyonunda azalmayı, Kas tonusunun başlangıç düzeyindeki artışı ve hipotonik dokularda proteik koagulasyonu tetikler. Endopeel içine enjekte edildiği kasın gerginliğini arttırır.Kasın gerginliğini arttırarak sarkmaları toparlamak da ve hemen üstündeki cildinde gerilmesini sağlayarak kırışıkların giderilmesine yol açmaktadır. Endopeel İçeriği ; karbolik asit ( phenol den farklı yapıda ) yerfıstığı yağı asidi, menthol, gerçek de karbolik asit zayıf bir asit olup fenol güçlü bir bazdır. Endopeel karbolik asidin pKa değeri 6.65 dir. Fenol nekroza sebep olabilirken endopeel karışımının içeriğindeki karbolik asit asla nekroza ve enfeksiyona sebep olmaz. (pKa çözelti içinde asit gücünün bir ölçüsü iken pH ise bir solüsyonun ne kadar asidik olduğunu gösterir. pKa değeri bir moleküldeki belirli H atomunun ne derecede asidik olduğunu tanımlar)” dedi.

Endopeel uygulamasının sonucu etkisinin 10-30 dakika gibi kısa sürede oluşmaya başladığını ifade eden Dr. Ayyıldız, “Uygulama sonrası 8-10 ay kadar sürmektedir. Bu süre sonunda tamamen geriye dönüş olduğu için yıllarca ardışık uygulamalar rahatlıkla yapılabilmektedir. Ardışık uygulamalar sonucu etki süresi de uzmaktadır. Diğer bir uygulama yaklaşımı da 2 ayda bir düşük doz Endopeel ile yapılacak idame tedavisidir. Böylece olumlu etkilerin sürekli olması sağlanmaktadır. Endopeel içindeki karbolik asit bağlantılı olarak hemen hiç Toksisite görülmez. Ancak bir hastada aynı anda maximum doz 1 kutu ( 5 ampul) yani 25 cc dir. Endopeel’in avantajları: Endopeel güvenli bir yöntemdir.(sağlık bakanlığı onaylı ve CE belgeli) Cerrahi uygulama olmaksızın sarkmalardan kurtarır ve kırışıkların görünümünü azaltır.Kasta yakıcı ve ağrı etkisi yoktur. Cerrahi prosedürlerde görülebilecek yara izi. nekroz ve sinir hasarı gibi komplikasyonlar görülmez.(fasial sinir paralizi riski yoktur.) Uygulama bölgesindeki kasların botoksdaki gibi hareketsiz hale gelmemesi ve mimiklerin asla kaybolmaması çok ayrıcalıklı bir avantajdır. Etkinin ilk 20 dakika gibi kısa sürede başlaması da önemli avantajlarındandır.Endopeel’in çok geniş bir uygulama alanı vardır. Yüzde alındaki, dudak kenarı ve üstündeki kırışıklık çizgilerinin giderilmesinde kullanıldığı gibi tüm yüzde lifting amacıyla da çok başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Burun kasına uygulanınca burun ucunda kalkma oluşur ve ameliyatsız burun estetiği sağlanabilir. Ayrıca çene altındaki, boyundaki sarkmalar da Endopeel için önemli kullanım alanlarıdır. Bunların dışında dekolte liftingi, el sırtı gerginliğinin oluşturulması, popo sıklaştırma-kaldırma, üst kol bölgesi sarkmalarının toparlanmasında kullanılır. Göbek, basen ve kasık bölgesi sarkmalarının toparlanması ve selülitli derinin gerginleştirilmesi gibi uygulamalar sıklıkla Endopeel’in kullanım alanlarına girmektedir. Avrupa ülkelerinde cenazelerin daha dinamik ve hoş görünmesi için kadavralarda dahi kullanılmaktadır.Botoksdan farkı; Botoks yapıldığı bölgedeki kasın sinir iletimini bloke eder ve o bölgeyi gevşeterek kırışıklıkları önler. Endopeel ise yapıldığı zaman istirahat bazındaki kasın gücünü ve taşıyıcılığını arttırıyor. Güçlenen kaslar yerçekimi ile aşağı doğru yönelen yumuşak dokuları toplar. Dolayısıyla; mimikleri bozmadan daha genç daha zinde görünmesini sağlayan bir etki gösterir” açıklamalarında bulundu.