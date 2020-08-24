  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Endonezya'nın Bali Adası, yıl sonuna kadar uluslararası turizme açılmayacak
Aktüel

Endonezya'nın Bali Adası, yıl sonuna kadar uluslararası turizme açılmayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-24 10:25:27 -
Endonezya'nın Bali Adası, yıl sonuna kadar uluslararası turizme açılmayacak

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın turistik adası Bali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yıl sonuna kadar yabancı turist kabul etmeyecek.

iNews internet sitesinin haberine göre, Bali Valisi Wayan Koster, 11 Eylül’de adanın yabancı turist girişlerine izin verilmesi planının merkezi hükümet ile alınan ortak karar doğrultusunda 2021’e kadar ertelendiğini belirtti.

Yabancı turistlerin, devam eden vaka artışı nedeniyle Endonezya’yı ziyaret etmesinin henüz elverişli olmadığı bilgisini paylaşan Koster, salgınla mücadele ve halk sağlığı güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Koster, şu aşamada kapılarını açmalarının, hükümetin vatandaşlara uyguladığı yurt dışı seyahat yasağı politikasıyla da uyumlu olmayacağını ifade etti.

- Bali’de 76 binden fazla çalışan olumsuz etkilendi

Normalleşme kapsamında 31 Temmuz’da yerli turiste kapılarını açan Bali idaresi, turizmi canlandırma ve ekonomik iyileştirme için yerli turisti bölgeye çekmeye çalışıyor.

Ekonomisinin yüzde 80’ini turizme dayalı olan Bali’de, şu ana kadar 2 bin 667 kişi işini kaybederken, 73 bin 631 kişi ücretsiz izne zorlandı.

Ülkede, bugüne kadar 153 bin 535 kişi Kovid-19'a yakalanırken, ölenlerin sayısı 6 bin 680’e yükseldi, 107 bin 500 kişi iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kariyer
Ekonomi

Kariyer

İş ilanları güncel | iş arayan milyonlarca kişi internette yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. İş arayanların en çok tercih et..
İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor
Gündem

İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor

Medyanın ahlaksızlık pompalaması konusunda uyarılarda bulunan ilahiyatçı İhsan Şenocak, "Medyanın ırz ve namus düşmanı olduğunu ilan edip, m..
PTT kargo
Ekonomi

PTT kargo

PTT kargo takip | Günümüzde alışverişlerin çoğu online olarak yapılmaya başladı. Bu durum pandemi sürecinde ise daha da arttı. Online alışve..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı