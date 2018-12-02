Endonezyalı diplomat Esenboğa'da hayatını kaybetti

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Sebastionus Sayoga Kadarisman, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göne, İstanbul'dan Ankara Esenboğa Havalimanına geldiği sırada rahatsızlanan Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Kadarisman’a sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Durumu ağırlaşan Kadarisman, ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadarisman hayatını kaybetti.