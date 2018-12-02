Endonezyalı diplomat Esenboğa'da hayatını kaybetti
Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı görevinde bulunan Sebastionus Sayoga Kadarisman, Esenboğa Havalimanı'nda hayatını kaybetti.02 Aralık 2018 Pazar 23:56
Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Sebastionus Sayoga Kadarisman, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göne, İstanbul'dan Ankara Esenboğa Havalimanına geldiği sırada rahatsızlanan Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Kadarisman’a sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Durumu ağırlaşan Kadarisman, ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadarisman hayatını kaybetti.
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