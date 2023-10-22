  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Üstad Necip Fazıl'ın oğlu Mehmet Kısakürek son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’den ağızları açık bırakan “petrol” hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Ahmet Hakan küplere bindi! Tarihin en ahlaksız ve en akılsız yatırımı

Utanmadan, sıkılmadan insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor! Senin hiç mi yüzün kızarmıyor be adam

Ünlü oyuncu, boş bir çiftlikte asılmış halde bulundu! Olayla ilgili detaylar şok etti

130 prematüre bebeğin hayatı tehlikede

Canan Karatay'dan Türkiye'yi sallayacak yatırım tavsiyesi! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Duyan, arkasına bakmadan almaya koşuyor

İsrailli askerden katil Netanyahu'ya şok tepki: "Senin..."

Bir haftada Adana'ya ulaştılar! Hedef Filistin

Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti
Gündem Endonezyalı başhekimden kan donduran açıklama! 'Farklı bir bomba kullanılıyor'
Gündem

Endonezyalı başhekimden kan donduran açıklama! 'Farklı bir bomba kullanılıyor'

Yeniakit Publisher
2023-10-22 23:03:00 -
Endonezyalı başhekimden kan donduran açıklama! 'Farklı bir bomba kullanılıyor'

Endonezya Hastanesi Başhekimi'nden Gazze'deki saldırılara ilişkin kan donduran bir açıklama geldi.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nin Başhekimi, tesise getirilen yaralılarda birçok komplikasyon gördüklerini ve ölüm oranının yüzde 100’e ulaştığını söyledi.

İsrail güçlerinin alışılmadık silah olarak tanımladığı silahları kullandığını belirten doktor, ilk kez bu tür yaralanmalara ve vücutta dördüncü derece yanıklara tanık olduklarını söyledi.

İşgalci İsrail ordusu Gazze’de katliamlarına devam ederken, elektriklerin kesilmesinden sonra sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Elektriklerin kesilmesi sonrası jeneratörlerin de yakıtı bitince sağlık çalışanları binlerce yaralıyı mecburen cep telefonu ışığında tedavi etmeye başladı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi süreci tamamen aksadı.

Gazzeli çocukların o görüntüsü kahretti!
Gazzeli çocukların o görüntüsü kahretti!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazzeli çocukların o görüntüsü kahretti!

Son dakika... Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan acil yakıt çağrısı!
Son dakika... Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan acil yakıt çağrısı!

Gündem

Son dakika... Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan acil yakıt çağrısı!

Kassam Tugayları'ndan işgalci orduya şok! Gazze'ye sızan İsrailli askerleri pusuya düşürdüler
Kassam Tugayları'ndan işgalci orduya şok! Gazze'ye sızan İsrailli askerleri pusuya düşürdüler

Gündem

Kassam Tugayları'ndan işgalci orduya şok! Gazze'ye sızan İsrailli askerleri pusuya düşürdüler

Gazze'de sivil katliamı yapan katil İsrail'den Kudüs alçaklığı!
Gazze'de sivil katliamı yapan katil İsrail'den Kudüs alçaklığı!

Gündem

Gazze'de sivil katliamı yapan katil İsrail'den Kudüs alçaklığı!

Gazze'deki saldırılarda 29 BM personeli öldü!
Gazze'deki saldırılarda 29 BM personeli öldü!

Gündem

Gazze'deki saldırılarda 29 BM personeli öldü!

Gazze'de 64 sağlık personeli şehit edildi!
Gazze'de 64 sağlık personeli şehit edildi!

Gündem

Gazze'de 64 sağlık personeli şehit edildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23