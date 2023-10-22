Endonezyalı başhekimden kan donduran açıklama! 'Farklı bir bomba kullanılıyor'
Endonezya Hastanesi Başhekimi'nden Gazze'deki saldırılara ilişkin kan donduran bir açıklama geldi.
Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nin Başhekimi, tesise getirilen yaralılarda birçok komplikasyon gördüklerini ve ölüm oranının yüzde 100’e ulaştığını söyledi.
İsrail güçlerinin alışılmadık silah olarak tanımladığı silahları kullandığını belirten doktor, ilk kez bu tür yaralanmalara ve vücutta dördüncü derece yanıklara tanık olduklarını söyledi.
İşgalci İsrail ordusu Gazze’de katliamlarına devam ederken, elektriklerin kesilmesinden sonra sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Elektriklerin kesilmesi sonrası jeneratörlerin de yakıtı bitince sağlık çalışanları binlerce yaralıyı mecburen cep telefonu ışığında tedavi etmeye başladı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi süreci tamamen aksadı.
Gündem
Kassam Tugayları'ndan işgalci orduya şok! Gazze'ye sızan İsrailli askerleri pusuya düşürdüler