Endonezya'dan Türkiye'deki depremzedelere hatim duası!
Endonezyalı hafızlar, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen depremzedeler için hatim okuyup, dua etti.
Yeniakit.com.tr
İslam coğrafyası Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen deprezedeler için, duaları ile manevi desteklerini sürdürüyor.
Endonezya'da bir araya gelen hafızlar depremzedeler için hatim okuyp, hatim duası yaptı.
Süleymaniye Medresesi'nin hafızlık talebeleri, kaydettikleri videoda, "Türkiye'de meydana gelen depremden etkilenen kardeşlerimiz niyetine, Kur'an-ı Kerim hatmi okuyoruz. Cenab-ı Allah kabul eylesin. Cenab-ı Hakk, hayatını kaybedenlere rahmeti ile muamele eylesin. Yaralılara da en kısa zamanda şifa ihsan eylesin. Endonezya'dan selam ve dua ile." denildi.