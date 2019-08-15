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Endonezya'dan maç izlemek için geldiler

Endonezyalı bir grup arkadaş sadece UEFA Süper Kupa final maçını izlemek için İstanbul'a geldi- Endonezyalı Bella Withasari:- "Chelsea'yi desteklememe rağmen maçı Liverpool tribününden izledim, çok heyecanlıydı"- Natul Azni:- "Sadece maçı izlemek için geldik İstanbul'a ancak bir hafta daha kalacağız"

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:58
Endonezya'dan maç izlemek için geldiler

İSTANBUL (AA) - Endonezyalı bir grup arkadaş, İstanbul'daki Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçını izlemek için Endonezya'dan İstanbul’a geldi. Farklı takımları desteklemelerine rağmen maçı aynı tribünde izleyen Endonezyalı arkadaşlar, maç sonrası İstanbul keşiflerine devam ediyor.

Endonezyalı Bella Withasari, Natul Azni, Alexander Fahmy, Adib Boleang ve Nidrun Radhiee sadece maç izlemek için Türkiye'ye geldiklerini ifade etti. Dün akşam Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçını izlemek için Türkiye'ye gelen Endonezyalı arkadaş grubu, maçtan sonra da İstanbul'u gezeceklerini, daha sonra Türkiye'nin farklı yerlerini ziyaret edeceklerini ifade etti.

Withasari, "Bu benim Türkiye'ye ikinci gelişim ve çok seviyoruz burayı. Maçı dün izlerken de çok eğlendik. Endonezya'dan bir arkadaş grubuyla geldik ancak o grubun içerisinde sadece ben ve bir arkadaşım daha Chelsea'yi destekliyor, geri kalanlar ise Liverpool'u destekliyor. Dün maçı izlerken aramızda bir rekabet varmış gibi hissettik aynı zamanda. Penaltılara kadar aşırı heyecanlıydık ancak son anda her şey değişti. Zaten maçı ben Chelsea'yi desteklememe rağmen Liverpool tribününden izledim, çok heyecanlıydı." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'de Beşiktaş takımını tutuyorum"

Natul Azni, "Maçtan iki gün önce geldik İstanbul'a. Taksim mesela çok güzel, harika yerler bulunuyor İstanbul'da. Farklı kültürleri bir arada görebiliyorsunuz. Bir gün içerisinde Avrupa'dan Asya'ya geçebiliyorsunuz. Güzel mekanların yanı sıra insanlar da harika. Sadece maçı izlemek için geldik İstanbul’a ancak bir hafta daha kalacağız. Bu süre içerisinde de gezeceğiz. Buradayken çok eğlendik. Türkiye'de de Beşiktaş takımını tutuyorum." diye konuştu.

Nidrun Radhiee, "Hepimiz arkadaşız ve farklı takımları destekliyoruz. İstanbul'u çok beğendik ve birçok yerini gezmeye çalışıyoruz. Bir hafta içerisinde olabildiğince yeri gezmeye çalışacağız. Bugün mesela Bağdat Caddesi’ne geçeceğiz." şeklinde konuştu.

- Maç esnafın beklentisini karşılamadı

Öte yandan, tarihi İngiliz derbisini izlemek için dünyanın birçok yerinden gelen turistler Beşiktaş esnafının alışveriş beklentisini karşılamadı. Binlerce turistin İstanbul'a gelmesine rağmen, maçın oynandığı Beşiktaş'ta esnaf umduğunu bulamadığını söyledi.

Beşiktaş'taki et döner satan bir restoranda çalışan Adnan Kahriman, "Bize burada alkol var mı diye soruyorlardı. Biz de yok deyince genelde girmiyorlardı. Maç yüzümüzü güldürmedi. Beklentimizin üçte biri kadar hasılat yaptık. Maçtan sonra gece 4'e kadar açıktık. Bir umutla bekledik ama umutlarımız suya düştü." dedi.

Beşiktaş'ta 45 yılık bir restoranda çalışan Nurettin Taşdemir ise maç izlenimlerini şu ifadelerle anlattı:

"Taraftarlar neden ortaya çıkmadı bilmiyorum. İstanbul'da şov yapmalarını bekliyorduk. Benim çalıştığım yer 45 yıllık bir restoran. Beşiktaş'ın en iyi mekanlarından birisi burası. Maçın olacağı gün şahsım adına söylüyorum hiç de istediğim gibi olmadı. Sadece maç saatinde taraftardan oluşan 7 masa doldurduk. İnsanların da yolların kapalı olmasından dolayı Beşiktaş'a gelemediğini düşünüyorum. Bizim Beşiktaş'taki diğer mekanımız da maç günü izdiham olacağını düşünerek dışarıya masa koydu ama masaların hiçbiri dolmadı. Kısacası Liverpool-Chelsea maçı beklentimizi karşılamadı diyebilirim."

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:58
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