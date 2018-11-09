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Endonezya'dan kritik Rusya kararı: İptal edilebilir

Endonezya'nın, Amerika Birleşik Devletlerinin yaptırımları sonrası Su-35 avcı uçaklarının tedarikleriyle yapılan anlaşmayı iptal edilebileceği iddia edildi.

09 Kasım 2018 Cuma 22:50
Endonezya'dan kritik Rusya kararı: İptal edilebilir

Jane’s haber portalında yer alan habere göre, Endonezya Hava Kuvvetleri resmi temsilcisi Novyan Samiega, olası ABD yaptırımlarından dolayı Rus yapımı Su-35 avcı uçaklarının tedarikiyle ilgili sözleşmenin iptal edilebileceğini belirtti.

Endonezya Hava Kuvvetleri resmi temsilcisi Novyan Samiega, ABD, Rus silahlarının satın alınması nedeniyle Cakarta'ya yaptırım uyguladığı takdirde, daha önce imzalanmış sözleşmenin bir hükmü kalmayacağını kaydetti.

IHS Jane's Defence Weekly, ABD'nin sert yaptırımlar uygulaması durumunda, Endonezya'nın Rus uçağına alternatif aramak zorunda kalacağını ve en uygun alternatifin de Amerikan F-16 olduğunu yazdı.

Daha önce Rus basını, Rusya ile Endonezya arasında imzalanan, Cakarta'ya 11 adet Su-35 avcı uçağının tedariki ile ilgili anlaşmanın uygulama evresinin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) çerçevesinde uygulayabileceği olası yaptırımları nedeniyle ertelendiğini yazmıştı.

Ryacudu: Rusya ile yapılan anlaşmadan vazgeçmeyeceğiz

Ancak, Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu geçen ay, Cakarta'nın Washington'un baskılarından dolayı Rusya ile Rus yapımı Su-35 avcı uçaklarının tedarikiyle ile ilgili yapılan anlaşmadan vazgeçmeyeceği söylemişti.

Endonezya'nın ABD tarafından uygulanabilecek olası yaptırımların etkisiyle Rusya ile imzalanan anlaşmayı yerine getirmekten ‘asla vazgeçmeyeceğini' vurgulayan Ryacudu, tarafların şu anda uygulama aşamasına geçtiklerini, fakat yönetimindeki kurumun maliye ve ticaret bakanlıklarıyla sevkiyatların ödenmesi ile ilgili bazı sorunları çözmesi gerektiğini ifade etmişti.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech ‘ten yapılan açıklamada, on bir Su-35 avcı uçağının Endonezya'ya tedariki sözleşmesinin ertelenmediği, Cakarta'nın bazı teknik sorunlarını çözmeye çalıştığı belirtmişti.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 22:50
  1. Rusya
  2. ABD
  3. Endonezya

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