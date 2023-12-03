Endonezya'daki Merapi Yanardağı kül püskürttü

Ülkedeki Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinden yapılan açıklamada, Merapi Yanardağı'nın yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürttüğü, sıcak kül bulutlarının ise kuzeye ilerlediği bildirildi.

Açıklamada, patlama sonrası can veya mal kaybı olmadığı kaydedilirken, çevre sakinleri, volkan kraterine yaklaşılmaması ve lav tehlikesi konusunda uyarıldı.

Yetkililerin, ocak ayından bu yana aktif olan Merapi Yanardağı'nı, hareketliliklerin artması nedeniyle birkaç haftadır "yakından takip ettiği" ifade edildi.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.