Endonezya'daki depremin bilançosu belli oldu! 4 bin 340 kişi öldü

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Orta Sulawesi Valisi Longki Djanggola yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan felaket sonrası yapılan incelemelerdeki nihai sayımda kayıp ve kimliği tespit edilemeyenlerle 4 bin 340 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Deprem ve tsunamide en çok can kaybının 2 bin 141 kişiyle Palu kentinde yaşandığını aktaran Djanggola, 289 kişinin Sigi’de, 212 kişinin Donggala ve 15 kişinin de Parigi öldüğünü ifade etti.

Djanggola, bölge genelinde 667 kişinin hala kayıp olduğu ve bin 16 kişinin kimliğinin tespit edilemediği ve bunları da artık ölü saydıklarını kaydetti.

Depremin 7,5 büyüklüğünde olduğu açıklanmıştı

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül 2018'de, Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin ardından Donggala ve Palu kentlerini, yüksekliği 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Felakete ilişkin en son yapılan açıklamada, 2 bin 256 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin kaybolduğu bildirilmişti.