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Dünya Endonezya'da yanardağda patlama! Alarm seviyesi yükseltildi: Yetkililerden vatandaşlara çağrı
Dünya

Endonezya'da yanardağda patlama! Alarm seviyesi yükseltildi: Yetkililerden vatandaşlara çağrı

Yeniakit Publisher
2024-01-10 18:58:00 -
Endonezya'da yanardağda patlama! Alarm seviyesi yükseltildi: Yetkililerden vatandaşlara çağrı

Endonezya’da bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Yanardağ’ın püskürttüğü kül ve duman 2 kilometre yüksekliğe kadar ulaştı.

Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara bölgesinde yer alan Flores Adası'ndaki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Lav ve kül püskürten yanardağın çıkardığın kül ve duman 2 kilometre yüksekliğe kadar ulaştı.

Yetkililer, 1 Ocak'tan bu yana volkanik faaliyetlerin yaşandığı yanardağ bölgesinde alarm durumunu en üst seviyeye çıkarırken, yanardağ bölgesinde bulunanlar tahliye edildi. Yerel yetkili Benediktus Bolibapa Herin yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinden yanardağdan gelen lav ve külden kaçınmak için derhal güvenli noktalara sığınmalarını çağrısında bulunarak, şu anda yaklaşık 5 bin kişiyi barındıran iki geçici barınak kurulduğunu söyledi.

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