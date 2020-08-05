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Aktüel

Endonezya'da son 21 yılın en düşük büyümesi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 12:07:39 -
Endonezya'da son 21 yılın en düşük büyümesi

CAKARTA (AA) - Endonezya ekonomisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde en düşük büyüme oranı kaydedildi.

Merkezi İstatistik Ajansı (BPS), nisan-haziran döneminde ülke ekonomisindeki büyümenin yüzde 5,32 daraldığını açıkladı.

Bu rakam, hükümetin salgın nedeniyle ikinci çeyrekte beklediği yüzde 4,3’lük daralmanın altında kalırken, ülke ekonomisi ikinci çeyrekte 1999’dan bu yana en düşük büyümesini kaydetmiş oldu.

Endonezya, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,97 ile 2001’den bu yana en zayıf büyümeyi kaydetmişti

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