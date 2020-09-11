  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Endonezya’da potansiyel Kovid-19 aşısı olan gönüllünün testi pozitif çıktı
Aktüel

Endonezya’da potansiyel Kovid-19 aşısı olan gönüllünün testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:35:27 -
Endonezya’da potansiyel Kovid-19 aşısı olan gönüllünün testi pozitif çıktı

CAKARTA (AA) - Endonezya’da, Çinli şirkete ait potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan bir gönüllü deneğin testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kovid-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, Bandung kentindeki gönüllü insan denemeleri çalışmasında Kovid-19 aşısı olan bir kişinin PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rusmil, gönüllü kişinin, aşı sonrası vücudun bağışıklık kazanması için belirli süre evde kalınması protokollerine uymayarak şehirlerarası yaptığı seyahat nedeniyle Kovid-19’a yakalandığını ifade etti.

Söz konusu kişinin aşı testinden virüsü kapmadığını vurgulayan Rusmil, ikinci aşı testi sonrası bağışıklık için 2 hafta bekleme süreleri olduğunu, gönüllülerin sağlık durumuna ilişkin de 6 ay gözleme ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Endonezya, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma ortaklığında 11 Ağustos’ta, yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.

Çinli şirkete ait aşıyı ülkede ocak ayında kullanıma sunmaya hazırlanan hükümet, 2021 yılı sonuna kadar da 300 milyon doz aşı tedarik etmeyi planlıyor.

Son dönemde günlük vaka sayısı ortalamasının 3 binin üzerine çıktığı Endonezya’da, toplam vaka sayısı 207 bin 203’e ulaşırken ölenlerin sayısı 8 bin 456’ya, iyileşenlerin sayısı 147 bin 510’a yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi ayağa kaldıran itiraf!
Dünya

Türkiye'yi ayağa kaldıran itiraf! "Sorunumuz Erdoğan'la"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sorunlarının Türk halkıyla değil Erdoğan'la olduğunu itiraf etti. Macronun boyunu aşan sözlere Türkiye..
Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Kadir Mısıroğlu'na kükreyen CHP ve İyi Parti, 'Yunan' sevdalısı Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler'e sessiz!
Siyaset

Kadir Mısıroğlu'na kükreyen CHP ve İyi Parti, 'Yunan' sevdalısı Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler'e sessiz!

Merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir konuşmasında sarfettiği "Yunan galip gelseydi, halifeliği kaldırmazlardı" sözünün bir kısmını alarak g..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı