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Endonezya'da ölü sayısı 373'e yükseldi

Endonezya'da meydana gelen tsunami felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 373'e yükseldiği bildirildi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:15
Endonezya'da ölü sayısı 373'e yükseldi

Aktif volkanlarıyla, ‘Pasifik Ateş Çemberi’ içerisinde yer alan Endonezya’da Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 373’e, yaralı sayısı bin 459'a yükseldi. 128 kişinin de hala kayıp olduğu bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 600’den fazla konutun, 400’den fazla bot ve geminin de zarar gördüğünü, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının, ekiplerin tsunaminin en sert vurduğu bölgelere ulaşmasıyla daha da artabileceğini duyurdu.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:15
  1. Endonezya
  2. Tsunami felaketi
  3. ölü sayısı

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