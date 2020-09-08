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Aktüel Endonezya'da Kovid-19'a karşı farkındalığı artırmak için tabutla yürüdüler
Aktüel

Endonezya'da Kovid-19'a karşı farkındalığı artırmak için tabutla yürüdüler

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:37:11 -
Endonezya'da Kovid-19'a karşı farkındalığı artırmak için tabutla yürüdüler

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın başkenti Cakarta’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda farkındalık oluşturmak için tabutlu yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Doğu Cakarta Belediyesine bağlı Cakung İdaresi görevlileri, salgın sürecinde maske kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla üzerinde "Kovid-19 Tabutu" yazılı tabutla yürüyüş yaptı.

Koruyucu elbise giymiş 4 personelin tabut taşıdığı yürüyüşte, dezenfeksiyon ve denetimlerin yanı sıra halka, hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralı uyarısı yapıldı.

Cakung İdaresi Başkanı Ahmed Salahuddin, yaptığı açıklamada, bölgelerinde özellikle normalleşme sürecinde maske kullanımının ihmal edilmesiyle vakaların arttığını vurguladı.

Salahuddin, düzenledikleri etkinlikle halkı Kovid-19’a karşı bilinçlendirmeyi ve vaka artışlarının önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Bu arada Cakarta’da, salgınla mücadele kapsamında, maske ihlali yapanlara tabut içinde belirli bir süre kalma, sosyal hizmet çalışması ve para cezası gibi çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

Ülkede salgının merkez üssü konumunda olan ve son dönemde günlük vaka sayısı ortalamasının 1000’in üzerinde seyrettiği Cakarta’da, toplam vaka sayısı 48 bin 393’e, ölenlerin sayısı ise 1317’ye ulaştı.

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