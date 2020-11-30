Endonezya'da Ili Lewotolok Yanardağı için 'turuncu' alarm verildi

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), geçen haftadan bu yana Ili Lewotolok Volkanındaki artan volkanik aktivite nedeniyle uyarı durumunun "turuncu" seviyeye yükseltildiğini açıkladı.

PVMBG, halkı yanardağın kraterinin 4 kilometrelik yarıçapında aktif olmamaları konusunda uyardı ve yanardağdan çıkan kül ve dumanın olumsuz etkilerine karşı maske ve koruyucu kıyafet kullanılmasını tavsiye etti.

Afet Azaltma Dairesi Sözcüsü Raditya Jati, patlamadan sonra dün yanardağın eteklerindeki 28 köyden 2.800 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığı da bölgeye uçuş uyarısı yapıldığını ve adanın birçok yerine düşen kül nedeniyle yerel havalimanının kapatıldığını duyurdu.

Ülkede yanardağ alarm sistemi, "yeşil" (normal), "sarı" (uyarı), "turuncu" (hazır ol) ve en üst seviyede "kırmızı" (dikkat ) olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

Endonezya'da "Pasifik Ateş Çemberi" depreminde ve yanardağ kuşağında 127 aktif yanardağ bulunuyor.