Dünya Endonezya'da huzurevinde yangın çıktı: 16 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'da huzurevinde yangın çıktı: 16 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da huzurevinde yangın çıktı: 16 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinin Manado kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişinin hayatını kaybetti. 15 kişi ise yaralandı.

Endonezya'da huzurevinde çıkan yangın haberi ile sarsıldı. Polis yetkilileri, Manado'da bulunan tek katlı huzurevinde yangın çıktığını açıkladı.

Yangında 16 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, hastaneye kaldırılan 15 kişinin ise tedavi altına alındığını aktardı.

İlk belirlemelere göre, elektrik arızasından kaynaklandığı düşünülen yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

