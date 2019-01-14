0553 313 94 23

Endonezya'da düşen uçağın ikinci karakutusu bulundu

Endonezya'da 29 Ekim'de düşen ve 189 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına ait ikinci karakutunun bulunduğu bildirildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 09:52
Endonezya'da düşen uçağın ikinci karakutusu bulundu

Endonezya'da yerel basındaki haberlere göre, Endonezya Deniz Kuvvetlerine bağlı gemiyle yürütülen arama çalışmalarında, 29 Ekim'de Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi düşen yolcu uçağına ait kokpit ses kayıtlarını içeren karakutunun yeri tespit edildi.

Denizcilik Bakan Yardımcısı Ridwan Djamaluddin, yaptığı açıklamada, Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) yetkililerinin kayıp ikinci karakutunun bulunduğu bilgisini teyit ettiklerini belirtti.

Lion Hava Yolları, 3 Ocak’ta ikinci karakutuyu arama çalışmasında KNKT ile iş birliğini sona erdirdiklerini açıklarken, KNKT ise ulaştırma bakanlığı ve donanma birliklerine bağlı ekiplerle kayıp karakutuyu arama çalışmalarının devam edeceğini duyurmuştu.

Yetkililer, uçakta, kazadan bir gün önceki Denpasar-Cengkareng (Cakarta) uçuşu sırasında bazı teknik sorunlar çıktığını, bunlardan birinin de hava hızı problemi olduğunu açıklamıştı. Lion Hava Yolları Genel Direktörü Edward Sirait de düşen uçağın bir önceki seferi olan Denpasar'dan Cengkareng'a uçuşunda teknik arıza yaşadığını ve bakım raporlarına göre bunun giderildiğini duyurmuştu.

Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçakla, 29 Ekim 2018'de Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan, Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti.

Uçakta, 181 yolcu ve 8 kişilik mürettebat olmak üzere toplam 189 kişi bulunuyordu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 09:52
  1. Endonezya
  2. ikinci karakutu
  3. uçak kazası
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    1. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    2. Türkiye, 2018 yılında 1,5 milyon araç..
    3. Cavaliers, Cedi'nin 20 sayısıyla..
    4. Sanayi üretimi Kasım 2018'de bir..
    5. Borsa, haftaya düşüşle başladı
    6. Asya borsaları
    7. Donald Trump'ı çıldırtacak haber!
    8. Brent petrolün varili 59,78 dolar
    9. Ziraat Türkiye Kupa mücadelesi yarın..
    10. Gram altın 229 lira seviyelerinde
    11. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir,..
    12. Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu..
    13. FETÖ’cü siteler de kapatılsın
    14. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    15. Endonezya'da düşen uçağın ikinci..
    16. Şarkıcı Ferhat Tunç, adliyeye sevk..
    17. Cumhurbaşkanlığı'ndan küstah Trump'a..
    18. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    19. Telefonla konuşması genç kızın sonu oldu
    20. "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin..
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Sosyal medya provokatörünün maskesi düştü!
    Sosyal medya provokatörünün maskesi düştü!