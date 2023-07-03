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Dünya Endonezya'da deprem
Dünya

Endonezya'da deprem

Yeniakit Publisher
2023-07-03 08:20:00 -
Endonezya'da deprem

Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,4 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün Abepura bölgesinin 135 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

13 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

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