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Dünya Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Dünya

Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. kıyı şeritleri için tsunami uyarısı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 07:37:00 -
Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'nın Flores Adası'nın en büyük ikinci yerleşim yeri olan Maumere'nin yaklaşık 91 kilometre kuzeyinde 7,3 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi.

Endonezya, şeritleri için tsunami uyarısı yayınladı.  Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu'ndan (USGS) ise can kaybı olasılığının düşük olduğunu duyurdu.

Açıklamada 'bu bölgedeki son depremlerin, kayıplara katkıda bulunabilecek tsunamiler ve toprak kaymaları gibi ikincil tehlikelere neden olduğu' bilgisinin altı çizildi.

Endonezya, Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan plakaların çarpıştığı yoğun bir sismik aktivite yayı olan Pasifik 'Ateş Çemberi' üzerindeki konumu nedeniyle sık sık depremler ve volkanik patlamalara sahne oluyor.

2004 yılında meydana gelen 9.1 deprem ve sonrasında meydana gelen tsunami 170 bini Endonezya'da olmak üzere 220 bin kişinin hayatına mal olmuştu.

Kaynak: Hürriyet
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